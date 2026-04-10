Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Ключов сблъсък във Варна

Ключов сблъсък във Варна

  • 10 апр 2026 | 07:44
Спартак (Варна) и Добруджа ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 13:00 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Георги Давидов.

В момента Добруджа заема 12-то място в efbet Лига с 26 точки от 28 изиграни мача, докато Спартак (Варна) е на 13-та позиция с 23 точки от същия брой срещи. Разликата от само 3 точки между двата тима прави този двубой изключително важен в борбата за оцеляване. Гостите имат по-добра защита с 39 допуснати гола срещу 50 за варненци, докато в нападение и двата отбора са с почти идентични показатели – 23 отбелязани гола за Добруджа и 24 за Спартак.

Спартак (Варна) преминава през тежък период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. Варненци бяха разгромени от Ботев (Пловдив) с 0:5, преди това отстъпиха на Лудогорец с 1:5 и на ЦСКА 1948 с 1:2. Добруджа показва малко по-стабилна форма, като в последния си мач постигна до ценно равенство 2:2 срещу Левски.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Добруджа има лек превес с три победи срещу две за Спартак (Варна).

В отбора на Спартак няма контузени футболисти. Единствено централният защитник Димо Кръстев има проблеми с шийните прешлени след направен резонанс, но се очаква да стисне зъби и да бъде на разположение за предстоящия двубой.

Следвай ни:

