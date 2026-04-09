Агитката на "соколите" насърчи играчите

Началото на последната тренировка преди утрешния възлов двубой между Спартак Варна и Добруджа премина в дух на приятелски разговор между фенове и играчи.

Заниманието се проведе на игрище „Локомотив“, където около 30 ентусиазирани привърженици пожелаха успех и призоваха отбора към непримирима битка за постигане на крайната цел.

Треньорът Гьоко Хаджиевски също отдели време за среща с феновете, като отправи сърдечна благодарност за подкрепата от началото на сезона.

„От вас искаме да се раздадете до последно, независимо от изхода на двубоя, и да върнем самочувствието както на клуба, така и на нас – хората по трибуните, които ставаме все по-малко след всяка загуба. Ние сме соколи и вярваме във вас“, бе призивът на привържениците към играчите.

Стана ясно, че в отбора на Спартак няма контузени футболисти. Единствено централният защитник Димо Кръстев има проблеми с шийните прешлени след направен резонанс, но се очаква да стисне зъби и да бъде на разположение за предстоящия двубой.

/Пламен Трендафилов/