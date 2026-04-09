Новата тенис парадигма: само 1/3 от парите на топ тенисистите идва от наградни фондове

Тенисистите настояват за повече пари. Спортистите от двата професионални тура искат по-високи възнаграждения в рамките на система, която преминава през структурна трансформация и пренарежда икономическите баланси.

От една страна, турът продължава да расте като глобален продукт, но от друга става все по-видим разривът между приходите, генерирани от турнирите, и тези, които реално достигат до играчите – които все по-успешно монетизират личния си имидж.

Тази промяна в парадигмата е описана от Кристоф Пюелинкс, съосновател и изпълнителен директор на Tennium, който в интервю за Palco23 подчертава, че вече по-голямата част от приходите на топ играчите не идват от спортните им резултати.

„Сред първите 20 тенисисти в света около 68% от приходите идват от дейности извън корта – показател, който ясно демонстрира колко важно е изграждането на силна и разпознаваема идентичност извън самата игра.“

В този контекст тенисистът се превръща от спортист в истински търговски актив, способен да генерира значителни приходи чрез спонсорства, лицензи и медийни участия.

Нарастващото значение на личния бранд е свързано с конкретна икономическа динамика - наградните фондове, макар и да се увеличават, не успяват да догонят общата стойност на тенис индустрията.

Големите турнири, особено тези от Големия шлем, продължават да отбелязват рекордни приходи от медийни права, билети и VIP услуги, но делът, който достига до играчите, остава сравнително малък. Напрежението между тенисистите и организаторите именно отразява този дисбаланс.

Четирите турнира от Големия шлем отделят едва между 15% и 20% от приходите си за награден фонд, докато при турнирите от сериите “Мастърс” този дял достига средно до около една трета. Тези стойности са значително по-ниски в сравнение с американските професионални спортове, където основните лиги разпределят приблизително половината от приходите към спортистите.

Играчите настояват за по-справедливо разпределение на приходите, подчертавайки, че продуктът „тенис“ се гради основно върху тяхната спортна стойност и медийно присъствие, докато фрагментираната структура на управление ограничава тяхната преговорна сила.

Паралелно с това организаторите развиват все по-силно модели, ориентирани към преживяването и премиум услугите. Пюелинкс подчертава, че сегментът hospitality (VIP изживявания) се превръща в ключов двигател за растежа на приходите.

„Зоната за hospitality е една от основните посоки за икономическо развитие на турнирите, с все по-сегментирано предлагане, което цели да увеличи стойността на всеки зрител и да превърне спортното събитие в цялостно преживяване.“

Този преход към модел, ориентиран към преживяването, увеличава печалбите на организаторите, но не води до пропорционални ползи за играчите. Резултатът е система, в която създаването на стойност все повече се случва извън корта, докато разпределението ѝ остава обвързано с остарели модели.

В този контекст изграждането на личен бранд се превръща в икономическа необходимост, а не просто комуникационна стратегия. Карлос Алкарас е отличен пример за тази тенденция, съчетавайки спортни резултати със силно медийно позициониране.

„Той е спортист, който съчетава изключително високо ниво на игра със силна емоционална и комуникационна връзка с публиката – елементи, които му позволяват да изгради отличителна идентичност и да генерира стойност далеч извън корта.“

В резултат на това икономическият център на тежестта в тениса постепенно се измества към индивидуалните търговски дейности, като топ играчите стават все по-независими от турнирната система.

Тази тенденция в средносрочен план може да промени баланса на силите между различните участници в екосистемата, в контекст, в който тенисът вече е глобална индустрия за развлечения.

„Спортът се превръща във все по-международен и конкурентен бизнес, в който за да останеш релевантен, трябва да се разширяваш, да иновираш и да действаш в глобален мащаб – дори това да означава да жертваш част от традиционния му облик.“

Основният въпрос остава устойчивостта на модела и споделянето на стойността между всички участници. При липса на такъв баланс, натискът за реформа в разпределението на приходите в тениса ще продължи да нараства.