Григор е приятел с Джокович, но определи друг за GOAT

Дебатът за GOAT (Най-великият на всички времена) в тениса винаги е бил интересна тема. Журналистите обичат да задават този въпрос на играчите, а техните различни отговори продължават да подхранват дискусията и да разделят феновете. Григор Димитров, който е сред участниците на “Чаланджър”-а в Екс ан Прованс (Франция) също коментира темата.

“Когато си гледал тенис от много години, винаги мислиш за играча, който е бил пионер и е осъществил революция в играта. За мен този човек винаги ще бъде Роджър Федерер”, заяви той в интервю за медийното издание La Petite Balle Jaune.

Местните коментираха, че не са изненадани от отговора на българина, чийто стил на игра е много подобен на този на Роджър Федерер и това му спечели прякора “Бейби Федерер“ в началото на кариерата му.

В същото време Григор Димитров определи 19-годишния испанец Рафаел Ходар за изгряваща звезда на сезона.

“Много е добър. Наистина ми харесва работната му етика и начинът, по който подхожда към играта. Много е приятно да го наблюдавам”, каза 34-годишният хасковлия по адрес на младия си колега, който във вторник в Мадрид достигна до първия 1/4-финал на “Мастърс” турнир в кариерата си и сега му предстои битка със световния №1 Яник Синер.