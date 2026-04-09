  3. Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

  • 9 апр 2026 | 16:58
Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс 1000" в Монте Карло.

Италианецът победи в двубой от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7(3), 6:3 за точно два часа игра, а изгубената от него втора част сложи край на серията му от 37 последователно спечелени сета на турнири "Мастърс".

Поставеният под номер 2 в схемата Синер, който има възможност да се върне на върха в ранглистата, ако спечели титлата в неделя, започна срещата по категоричен начин и взе първия сет с 6:1 за по-малко от половин час игра.

Във втория сет обаче италианецът започна да допуска много непредизвикани грешки, от което Махач се възползва, за да поведе с 5:2 с два пробива аванс. Тогава настъпи отпускане при чеха, който допусна някои леки грешки в опит да печели разиграванията атрактивно и Синер изравни за 5:5. В последвалия тайбрек обаче Махач сервираше много по-добре и го спечели със 7:3 точки.

Третият сет бе решен малко след старта си, когато Синер взе 12 поредни точки и поведе с 3:1 гейма. След това Махач поиска и медицински таймаут, но неговият съперник вече се бе върнал към обичайната си доминантна форма и не допусна ново отпускане.

На четвъртфиналите Яник Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физическо неразположение.

Към четвъртфиналите продължава и поставеният под номер 3 Александър Зверев. Германецът се справи сравнително лесно с белгиеца Зизу Бергс с 6:2, 7:5. Зверев спечели всеки от първите три гейма в мача, в които на сервис бе Бергс и затвори първата част с категоричното 6:2.

Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем бе по-добрият играч на корта и във втория сет, в който обаче разликата в нивото между двамата тенисисти не бе чак толкова видно. Зверев все пак първи проби за 4:3, но при първата си възможност да затвори мача допусна да загуби подаването си на нула. Това обаче не му повлия и в 11-ия гейм той отново измъкна подаването на Бергс, като този път успя и да приключи срещата.

В следващия етап Зверев ще срещне бразилеца Жоао Фонсека. 19-годишният дебютант в Монте Карло спечели с 6:3, 6:2 срещу италианеца Матео Беретини и за пръв път в кариерата си ще играе сред най-добрите осем на турнир от сериите "Мастърс 1000".

С представянето си до момента Фонсека си гарантира изкачване в ранглистата поне до 35-ото място.

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чаланджър"-а в Мадрид

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чаланджър"-а в Мадрид

  • 9 апр 2026 | 14:59
Пьотр Нестеров е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Монастир

Пьотр Нестеров е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Монастир

  • 9 апр 2026 | 14:20
Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

Шиникова достигна до 1/4-финалите в Египет

  • 9 апр 2026 | 13:39
Гергана Топалова започна с двусетова победа на турнир във Флорида

Гергана Топалова започна с двусетова победа на турнир във Флорида

  • 9 апр 2026 | 11:19
Вашеро шокира Мусети в Монте Карло, пише история

Вашеро шокира Мусети в Монте Карло, пише история

  • 9 апр 2026 | 09:23
Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

Французин спря победната серия на Димитър Кисимов в Кайро

  • 9 апр 2026 | 08:42
Лудогорец 0:0 Черно море

Лудогорец 0:0 Черно море

  • 9 апр 2026 | 17:57
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
