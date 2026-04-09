Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс 1000" в Монте Карло.

Италианецът победи в двубой от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7(3), 6:3 за точно два часа игра, а изгубената от него втора част сложи край на серията му от 37 последователно спечелени сета на турнири "Мастърс".

Machac takes the second set against Sinner 7-6(3) to send the match to a decider!#RolexMonteCarloMasters — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Поставеният под номер 2 в схемата Синер, който има възможност да се върне на върха в ранглистата, ако спечели титлата в неделя, започна срещата по категоричен начин и взе първия сет с 6:1 за по-малко от половин час игра.

Във втория сет обаче италианецът започна да допуска много непредизвикани грешки, от което Махач се възползва, за да поведе с 5:2 с два пробива аванс. Тогава настъпи отпускане при чеха, който допусна някои леки грешки в опит да печели разиграванията атрактивно и Синер изравни за 5:5. В последвалия тайбрек обаче Махач сервираше много по-добре и го спечели със 7:3 точки.

6-4

6-2

7-5

6-1

6-3

6-3

6-0

6-1

6-4

7-6

6-1

6-1

6-3

6-2

7-6

7-6

6-1

6-2

6-2

6-4

7-6

7-6

6-3

6-3

6-1

6-4

7-5

7-6

6-2

6-2

6-3

7-6

6-4

6-4

6-3

6-0

6-1



6-7 ❌



Machac takes the second, and that's the streak over. — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Третият сет бе решен малко след старта си, когато Синер взе 12 поредни точки и поведе с 3:1 гейма. След това Махач поиска и медицински таймаут, но неговият съперник вече се бе върнал към обичайната си доминантна форма и не допусна ново отпускане.

На четвъртфиналите Яник Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физическо неразположение.

Not the way you want it to end @CasperRuud98 retires at 5-7 2-2, due to injury, sending Auger-Aliassime into the quarter-finals#RolexMonteCarloMasters — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Към четвъртфиналите продължава и поставеният под номер 3 Александър Зверев. Германецът се справи сравнително лесно с белгиеца Зизу Бергс с 6:2, 7:5. Зверев спечели всеки от първите три гейма в мача, в които на сервис бе Бергс и затвори първата част с категоричното 6:2.

Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем бе по-добрият играч на корта и във втория сет, в който обаче разликата в нивото между двамата тенисисти не бе чак толкова видно. Зверев все пак първи проби за 4:3, но при първата си възможност да затвори мача допусна да загуби подаването си на нула. Това обаче не му повлия и в 11-ия гейм той отново измъкна подаването на Бергс, като този път успя и да приключи срещата.

Sealed with an ace @AlexZverev reaches his first Monte-Carlo QF since 2022 after defeating Bergs!#RolexMonteCarloMasters — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

В следващия етап Зверев ще срещне бразилеца Жоао Фонсека. 19-годишният дебютант в Монте Карло спечели с 6:3, 6:2 срещу италианеца Матео Беретини и за пръв път в кариерата си ще играе сред най-добрите осем на турнир от сериите "Мастърс 1000".

С представянето си до момента Фонсека си гарантира изкачване в ранглистата поне до 35-ото място.