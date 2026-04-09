Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс 1000" в Монте Карло.
Италианецът победи в двубой от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7(3), 6:3 за точно два часа игра, а изгубената от него втора част сложи край на серията му от 37 последователно спечелени сета на турнири "Мастърс".
Поставеният под номер 2 в схемата Синер, който има възможност да се върне на върха в ранглистата, ако спечели титлата в неделя, започна срещата по категоричен начин и взе първия сет с 6:1 за по-малко от половин час игра.
Във втория сет обаче италианецът започна да допуска много непредизвикани грешки, от което Махач се възползва, за да поведе с 5:2 с два пробива аванс. Тогава настъпи отпускане при чеха, който допусна някои леки грешки в опит да печели разиграванията атрактивно и Синер изравни за 5:5. В последвалия тайбрек обаче Махач сервираше много по-добре и го спечели със 7:3 точки.
Третият сет бе решен малко след старта си, когато Синер взе 12 поредни точки и поведе с 3:1 гейма. След това Махач поиска и медицински таймаут, но неговият съперник вече се бе върнал към обичайната си доминантна форма и не допусна ново отпускане.
На четвъртфиналите Яник Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физическо неразположение.
Към четвъртфиналите продължава и поставеният под номер 3 Александър Зверев. Германецът се справи сравнително лесно с белгиеца Зизу Бергс с 6:2, 7:5. Зверев спечели всеки от първите три гейма в мача, в които на сервис бе Бергс и затвори първата част с категоричното 6:2.
Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем бе по-добрият играч на корта и във втория сет, в който обаче разликата в нивото между двамата тенисисти не бе чак толкова видно. Зверев все пак първи проби за 4:3, но при първата си възможност да затвори мача допусна да загуби подаването си на нула. Това обаче не му повлия и в 11-ия гейм той отново измъкна подаването на Бергс, като този път успя и да приключи срещата.
В следващия етап Зверев ще срещне бразилеца Жоао Фонсека. 19-годишният дебютант в Монте Карло спечели с 6:3, 6:2 срещу италианеца Матео Беретини и за пръв път в кариерата си ще играе сред най-добрите осем на турнир от сериите "Мастърс 1000".
С представянето си до момента Фонсека си гарантира изкачване в ранглистата поне до 35-ото място.