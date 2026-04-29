Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джак Дрейпър се отказа от "Ролан Гарос"

  • 29 апр 2026 | 22:05
  • 379
  • 0
Джак Дрейпър се отказа от "Ролан Гарос"

Британският тенисист Джак Дрейпър, бивш номер четири в света, потвърди, че няма да участва на предстоящия турнир от "Големия шлем" "Ролан Гарос". Преди това той пропусна и "Мастърс"-ите в Мадрид и Рим заради контузия на коляното.

Дрейпър вероятно ще изпадне от топ 100 след "Ролан Гарос", въпреки че през миналия юни беше четвъртият тенисист в света. Наистина сурови 11 месеца за тенисиста. Дрейпър се обърна към феновете чрез социалните мрежи, изразявайки притеснения преди началото на сезона на трева.

"Коляното ми се възстановява и отново започнах да тренирам, но за съжаление ми беше препоръчано да пропусна Ролан Гарос. Колкото и да е трудно да пропусна още един "Голям шлем", препоръката е да не влизам веднага в мачове от пет сета на клей", сподели Джак Дрейпър

Той припомни, че контузиите го преследват от дълго време, което му попречи да повтори игрите, донесли му титла в калифорнийската пустиня миналата година.

"Заради миналогодишната контузия на ръката бях ограничен в тренировъчния процес. Вярвам, че ако си дам достатъчно време да се възстановя и укрепна, отново ще мога да бъда играчът, който искам да бъда. Ще се видим скоро", добави Дрейпър.

Това решение поставя под въпрос готовността на Дрейпър за "Уимбълдън", ключов турнир за всеки британски тенисист. Като се има предвид, че пропусна целия сезон на клей, остава неясно в каква форма ще посрещне състезанието на родна земя.

Дрейпър влезе в 2026 година с големи очаквания след отлични резултати, но контузиите на ръката, а след това и на коляното, напълно го извадиха от ритъм и го отдалечиха от световния връх. През юни миналата година той заемаше четвърто място в ранглистата на ATP.

Следвай ни:

