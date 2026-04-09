Фонсека е 1/4-финалист на "Мастърс" за първи път, чака го Зверев

  • 9 апр 2026 | 18:31
Жоао Фонсека е четвъртфиналист в турнир от сериите “Мастърс” за първи път в кариерата си. Бразилецът изнесе висококачествено представяне, за да победи Матео Беретини с 6:3, 6:2 в Монте Карло.

19-годишният тенисист показа впечатляващи ъгли на ударите пред пълните трибуни на корт „Де Пренс“ и игра с голяма интензивност, за да пречупи Беретини, който във втория кръг беше разгромил Даниил Медведев с 6:0, 6:0.

„Изключително специално е. От дълго време търсех този резултат“, каза Фонсека. „Разбира се, искам още. Много съм уверен и концентриран. Бях много доволен от начина, по който се борих днес. Още от самото начало оказвах сериозен натиск. Играех страхотно на ретур и сервирах много добре. Това ми помогна да остана спокоен по време на мача.“

Фонсека спечели 94% от точките на първи сервис в първия сет и не позволи лекото колебание в началото на втория да го разколебае. Беретини загуби подаването си в началото на втория сет, но веднага върна пробива, след като реализира мощен форхенд по линията за 2:2, което предизвика бурна реакция от бившия играч от топ 10.

Въпреки това Фонсека продължи да играе агресивно и разиграваше италианеца от ъгъл в ъгъл, за да си върне контрола и да затвори мача след 75 минути. Той е първият бразилец, достигнал четвъртфинал на “Мастърс” от времето на Томаз Белучи в Мадрид през 2011 г., както и най-младият играч, стигнал до тази фаза в Монте Карло от Рафаел Надал и Ришар Гаске насам (2005 г.).

Фонсека, който дебютира в Монте Карло, се изкачва с пет позиции до №35 във “виртуалната” ранглиста, след като изравни баланса си срещу Беретини на 1-1. Бившият шампион от Next Gen ATP Finals ще се изправи срещу третия поставен Александър Зверев на четвъртфиналите.

Зверев победи Зизу Бергс с 6-2, 7-5 и се класира за четвъртфиналите в Княжеството за първи път от 2022 г. Германецът не успя да затвори мача при 5-4 във втория сет, но бързо се съвзе и спечели последните два гейма.

„Това беше по-добър мач от моя страна“, каза Зверев, когато беше попитан как се сравнява с първия му двубой в Монте Карло, в който обърна от 2-5 в решаващия сет срещу Кристиан Гарин. „Все още не е перфектно. Далеч съм от нивото, което показвах в САЩ, но това е първият ми турнир на клей. Доволен съм от нивото си днес. Продължаваме напред.“

№3 в ранглистата на Зверев преследва осмата си титла от сериите “Мастърс” и сега ще се изправи за първи път срещу Фонсека. Миналия месец бразилецът игра за първи път срещу Карлос Алкарас и Яник Синер съответно в Маями и Индиън Уелс, като ги затрудни сериозно въпреки загубите.

„Мисля, че клей е най-добрата му настилка“, каза Зверев за Фонсека. „Той спечели турнира в Буенос Айрес и е играл силно на тази настилка и преди. Вълнувам се да играя срещу него за първи път. Той е млад и изгряващ талант и мисля, че ще се срещаме още много пъти в следващите години.“

Фонсека е вторият тенисист, роден през 2006 г., който достига четвъртфинал на турнир от сериите “Мастърс”, след Мартин Ландалусе, който постигна това в Маями миналия месец.

