  Sportal.bg
  Тенис
  Сабаленка: Това не е е краят, който исках

Сабаленка: Това не е е краят, който исках

  • 29 апр 2026 | 16:14
Водачката в световната ранглиста по тенис при жените Арина Сабаленка (Беларус), която претърпя едва втората си загуба за сезона, отпадайки на четвъртфиналите в Мадрид от Хейли Баптист, заяви, че това не е бил краят на участието й в испанската столица, на който се е надявала.

Американка спря Сабаленка в Мадрид

Четирикратната шампионка от Големия шлем на загуби с 6:2, 2:6, 6:7(6), прекъсвайки серията си от 15 победи в тура при дамите.

Малко след края на мача си срещу Баптист, Арина Сабаленка публикува кратко съобщение в социалната платформа Instagram.

Сабаленка удря по-силно от Алкарас, Синер и Джокович

„Това не е е краят, който исках“, написа Сабаленка и добави: „Но се гордея с работата, която вложих. Едва започваме сезона на клей. Благодаря ви.“

