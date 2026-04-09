Алкарас се изпоти сериозно за мястото си на 1/4-финалите в Монте Карло

Карлос Алкарас видя как силният му старт се превърна в напрегната битка на "Мастърс"-а в Монте Карло, но защитаващият титлата шампион в крайна сметка устоя и си осигури място на четвъртфиналите.

№1 в ранглистата на започна ударно срещу Томас Мартин Ечевери и въпреки че мачът се превърна в трисетова битка, Алкарас стигна до трудна победа с 6-1, 4-6, 6-3. След като допусна 23 непредизвикани грешки във втория сет и за кратко изглеждаше без отговор, 22-годишният испанец намери нужната концентрация в точния момент, за да запази надеждите си за защита на титлата.

Въпреки че Ечевери, действащият шампион от ATP 500 турнира в Рио, заслужава признание за силната си игра във втория сет — в който спечели четири поредни гейма от 0-1 — изборът на удари на Алкарас видимо се разколеба. На моменти прекалено агресивен, испанецът остана верен на стила си въпреки серията от грешки, но в решаващия сет отново намери най-добрата си игра и си уреди четвъртфинал срещу осмия поставен Александър Бублик.

Синер продължава в Монте Карло, въпреки че серията му от 37 поредни спечелени сета на "Мастърс"-и приключи

Големият съперник на Алкарас, Яник Синер, остава в битката за това да си върне първото място в световната ранглиста още в понеделник при определено развитие на турнира в Монте Карло. Италианецът преодоля тежък трисетов мач срещу Томас Махач по-рано в четвъртък, преди Алкарас също да запише трудна победа в първия им сблъсък с Ечевери.

Последните два сета бяха в рязък контраст с първия, който Алкарас спечели убедително, след като взе първите осем точки в мача. Въпреки това, с активните напътствия на своя треньор Самуел Лопес отстрани на корта, испанецът се съвзе, върна ритъма си и реализира 13 печеливши удара в решаващия сет, с което увеличи серията си от победи на клей до 15 мача.

Миналата година Алкарас спечели титли на клей в Рим и на Ролан Гарос, където спаси три шампионски точки срещу Синер във вълнуващ петсетов финал.

Неговият съперник на четвъртфиналите в Монте Карло, Бублик, също впечатли с представянето си в четвъртък. Казахстанецът показа вдъхновение в стил Роджър Федерер при победата си с 6-2, 7-5 над Иржи Лехечка за 75 минути.

Бублик блесна още в първия сет със страхотен печеливш бекхенд с една ръка, след което измъкна оспорвания втори сет, за да достигне първия си четвъртфинал в Монте Карло. 28-годишният тенисист вече има баланс 18-5 на клей от началото на миналата година, като в този период спечели титли в Гщаад и Кицбюел след достигането си до четвъртфинал на Ролан Гарос през 2025 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago