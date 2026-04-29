"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  3. Росица Денчева отпадна на сингъл в Грузия

Росица Денчева отпадна на сингъл в Грузия

  • 29 апр 2026 | 13:00
Българската тенисистка Росица Денчева отпадна във втория кръг на сингъл на турнир на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната състезателка отпадна от поставената под номер 3 рускиня Александра Шубладзе с 3:6, 5:7 за час и 27 минути на корта.

Денчева допусна пробив още в първия гейм, но веднага успя да го върне, след което и двете спечелиха подаванията си, за да достигнат до резултат 3:3. Впоследствие обаче Шубладзе не даде нито гейм на съперничката си, с което затвори частта в своя полза.

Във втория сет Денчева поведе с 5:4, но допусна обрат и дори загуби последното си подаване при 5:6 без да спечели точка, с което приключи участието си в надпреварата на сингъл.

По-късно днес българката ще участва и в турнира на двойки в тандем със сънародничката си Беатрис Спасова, а двете ще се изправят срещу рускините Даря Астахова и Дария Зелинская.

Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнир в Испания

