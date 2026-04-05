  3. Тъжна вест! Внезапно почина известна личност в пловдивския спорт

Тъжна вест! Внезапно почина известна личност в пловдивския спорт

  • 5 апр 2026 | 13:01
  • 2563
  • 4
Тъжна вест! Внезапно почина известна личност в пловдивския спорт

Вчера внезапно почина Николай Алексиев на 65 години, съобщиха от Футболен клуб Гигант Съединение. Той е познато име в пловдивския спорт, а и не само. Алексиев беше популярен във футболните среди като част от ръководствата на ФК Марица, Локомотив Пловдив, Спартак Пловдив, Родопа Смолян, Добруджа, Гигант Съединение и Раковски.

„С дълбоко прискърбие научихме тъжната вест за Кольо Алексиев. Дългогодишен спортен човек, отдаден на футбола и спорта. Такива хора като него са рядкост“, коментира президентът на Гигант Съединение Добри Козарев.

„Той бе важна част и от Гигант, с него имахме успехи, които се надявам да продължим да имаме. Бог да те прости, почивай в мир Кольо Алексиев!“, добави Козарев.

От името на Гигант Съединение изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Николай Алексиев.

Снимка: ofkgigant.com

