Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Треньорът на Марица изгоря за един мач

Треньорът на Марица изгоря за един мач

  • 8 апр 2026 | 17:36
Треньорът на Марица изгоря за един мач

Треньорът на Марица (Пловдив) Борислав Караматев бе наказан днес от Дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на БФС.

Младият специалист е със забрана да изпълнява функциите си един мач, като освен това трябва да плати и глоба от 77 евро. Причината за санкцията на Караматев е оспорване на съдийско решение - неотсъдена дузпа за игра с ръка по време на мача със Созопол, загубен от "жълто-сините" с 1:2 на стадиона в Царево.

По този начин Борислав Караматев няма да бъде на пейката в предстоящия мач срещу Родопа (Смолян).

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия: На основание чл.34 (1) 2-4-3 om Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изполнява функция" от името на клуба за 1 среща и финансова санкция в размер на 77 евро на г-н Борислав Караматев - ПФК "Марица 1921" Пловдив.

Следвай ни:

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА, "червените" с нов капитан

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

