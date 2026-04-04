Кръв и нерви в "Овча купел" - полеви играч застана да пази, без да слага вратарска фланелка

Славия II победи Струмска слава с 1:0 в здрава и оспорвана среща от XXVI кръг на Югозападна Трета Лига. Домакините бързо излязоха напред в резултата след продължително разиграване, топката стигна до непокрития Васил Узунов, който от границата на вратарското поле откри резултата. След изпълнение на ъглов удар за Славата, Димитър Митов игра с глава но ударът му мина в страни от вратата. Постепенно радомирци взеха инициативата и принесоха играта в половината на "белите".

Нападателят на "столичани" Костов пое топката в близост до фланга и навлезе в наказателното поле на гостите, където с удар по диагонала стреля опасно но Йордан Димитров изби в ъглов удар. От последвалия ъглов удар домакините удариха лявата греда на Йордан Димитров. В самия край на полувремето при сблъсък във въздуха между Стилиян Николов и футболист на Славия II, бранителят на "Славата" получи удар в носа вследствие на което последва аркада. Въпреки тежкия удар, Николов показа мъжество и след медицинска помощ се върна в игра.

В заключителните минути на полувремето капитанът Аспарухов се пребори за наглед обречено подаване в наказателното поле на Славия и подаде на Даниел Начев, който стреля но вратаря Донков улови.Втората част започна с натиск на гостите от Радомир.Димитър Савов нахлу в наказателното, където подаде успоредно подаване което Аспарухов засече и стреля в страни. Последва нова възможност за Струмска слава, след центриране от фланга на Дейвид Джоров, нисичкият Любо Тодоров свали топката в краката на Аспарухов, който стреля в ръцете на стража на домакините. В 80-ата минута срещата беше спряна заради пороен дъжд примесен с градушка.

След подновяването на играта Дейвид Джоров бе препънат в наказателното поле, но главния съдия Танев остави играта да продължи. От последвалата контра атака за "белите" Цанко Генов се озова очи в очи с вратаря Йордан Димитров, който спаси ударът му по диагонала.В последната минута от редовното време след дълъг пас от защитата на Славия, Любомир Костов остана сам срещу вратаря на Славата - Йордан Димитров който го събори пред дъгата на наказателното поле. Последва директен червен картон за вратаря Димитров. В момента на подаването нападателят Костов бе зад последния защитник на Славата, при което последваха протести от скамейката на гостите от Радомир.

Вратарските ръкавици взе капитанът Александър Аспарухов и застана на врата, но без да смени екипа си на полеви играч. Играта бе подновена със свободен удар за домакините от Славия II от който не последва нищо. Веднага Аспарухов изпълни удар от вратата и последва атака на Славата, домакините изчистиха топката в тъч и тогава главният съдия Благовест Танев от Петрич спря играта за да си смени фланелката Аспарухов с вратарска такава, като до смяната на екипа се изигра около две минути от срещата. Трябва да се отбележи, че гостите изразиха явно негодувание от обсъжданията на главния съдия, който подмина съприкосновение в наказателното поле на домакините, когато Дейвид Джоров бе фаулиран.