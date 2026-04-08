Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Сериозни кадрови проблеми съпътстват Струмска слава преди утрешното домакинство срещу Сливнишки герой. Двубоят от 27-ия кръг на Югозападната Трета лига беше изтеглен заради предстоящите великденски празници.

Треньорският щаб на радомирци няма да може да разчита на вратаря Йордан Димитров, който е наказан след червения картон, получен в срещата срещу дубъла на Славия. Извън състава заради натрупани жълти картони са още Дейвид Джоров и Любомир Тодоров, които също ще пропуснат двубоя със състава от Сливница. Под въпрос до последно остава участието на Стилиян Николов. Футболистът получи удар в носа при въздушно единоборство по време на гостуването в "Овча купел" и състоянието му ще бъде оценявано в часовете преди мача.