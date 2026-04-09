Живко Бояджиев: Няма какво да губим

Олимпик (Варна) ще играе утре със Септември в Тервел. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни мач от който младите ни футболисти само могат да спечелят. Ще играят срещу най-силно представящия се отбор през последната година и половина. Опитен съперник, изградил си манталитет на победител. Ще се опитаме да ги затрудним. Футболистите ни трябва да излязат психически освободени да покажат, най-доброто на което са способни“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.