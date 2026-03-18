Черноломец с първа победа

Черноломец (Попово) се завърна на победния път с 2:0 над Олимпик във Варна, за първи успех в официален мач от началото на годината. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужени три точки за гостите, с оглед събитията на терена. Те владееха инициативата през цялото време. Изковаха успеха в заключителния половин час. Георги Колев откри резултата в 62-ата минута. Александър Недев пък се разписа накрая. Атаката на домакините водеше дебютанта Мартин Точков. 15-годишния нападател имаше две възможности, но предпочете да подаде на съотборници, вместо да стреля към противниковата врата.