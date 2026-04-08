Дилиън Уайт: Искам да получа шанс да нокаутирам Уайлдър

Дилиън Уайт се надява да се завърне на ринга до края на месец май. Въпреки скорошната си загуба с нокаут в първия рунд от Моузес Итаума, англичанинът няма намерение да прекратява кариерата си. В кратко интервю за боксови медии той разкри плановете си, като заяви, че се надява да се завърне на ринга още тази пролет.

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Уайт също така анализира предстоящия сблъсък между Тайсън Фюри и Арсланбек Махмудов и изрази силното си желание да получи шанс срещу Дионтей Уайлдър. Ето какво сподели той:



За желанието си да продължи с бокса

„Да, опитвам се да се бия някъде през май – в края на май.“

За мача Фюри срещу Махмудов

„Когато за първи път видях, че мачът е уреден, си казах: „А, лесен мач за Фюри“. Но след като анализирах отново и гледах [последния мач на Махмудов], осъзнах, че изобщо не е лесен двубой за Фюри. Мисля, че първите три-четири рунда ще бъдат опасни за Фюри, защото Махмудов може да удря, агресивен е, а Тайсън Фюри не се е бил от известно време. Така че всичко зависи от това какво е правил, дали е тренирал, какво е психическото му състояние. Знам, че психическото му състояние изглежда добро, но и аз съм отсъствал дълго време, бил съм неактивен в кариерата си, така че знам какво е. Мисля, че Фюри е човек, когото трябва да извадиш от ритъм и да го държиш извън равновесие. И ако Махмудов го притисне, Фюри ще се опита да влезе в размяна на удари, защото Фюри има гордост и точно заради това е падал в нокдаун в някои мачове. Понякога той се опитва да разменя удари и да стои на едно място, което може да доведе до нокдаун, а според мен Махмудов удря много по-силно от онези момчета... Просто трябва да го притисне, голям е колкото него, по-силен е от него, така че просто трябва да го атакува постоянно. Но мисля, че щом Фюри влезе в ритъм след около три-четири рунда, ще си проправи пътя към победа с късен нокаут или по точки"

Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

За интереса си към мач с Дионтей Уайлдър

„Много бих искал да се бия с Дионтей Уайлдър. Опитвам се да се бия с този глупак от толкова много години. Мисля, че му е останало още много в резервоара, но също така смятам, че някои битки са въпрос на точен момент. Аз и той ще направим много добър двубой, защото щом той играе 12 рунда с Дерек на тази възраст, и то с такъв Дерек, който е много, много изхабен, аз определено мога да нокаутирам Дионтей Уайлдър. Винаги съм вярвал, че мога да го нокаутирам. Той е единственият човек, за когото винаги съм вярвал, че мога да го сваля. Все още го вярвам и бих се радвал да получа шанс да го направя“

Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка