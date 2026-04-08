  Дилиън Уайт: Искам да получа шанс да нокаутирам Уайлдър

Дилиън Уайт: Искам да получа шанс да нокаутирам Уайлдър

  • 8 апр 2026 | 18:06
Дилиън Уайт се надява да се завърне на ринга до края на месец май. Въпреки скорошната си загуба с нокаут в първия рунд от Моузес Итаума, англичанинът няма намерение да прекратява кариерата си. В кратко интервю за боксови медии той разкри плановете си, като заяви, че се надява да се завърне на ринга още тази пролет.

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал
Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Уайт също така анализира предстоящия сблъсък между Тайсън Фюри и Арсланбек Махмудов и изрази силното си желание да получи шанс срещу Дионтей Уайлдър. Ето какво сподели той:

За желанието си да продължи с бокса
„Да, опитвам се да се бия някъде през май – в края на май.“

За мача Фюри срещу Махмудов
„Когато за първи път видях, че мачът е уреден, си казах: „А, лесен мач за Фюри“. Но след като анализирах отново и гледах [последния мач на Махмудов], осъзнах, че изобщо не е лесен двубой за Фюри. Мисля, че първите три-четири рунда ще бъдат опасни за Фюри, защото Махмудов може да удря, агресивен е, а Тайсън Фюри не се е бил от известно време. Така че всичко зависи от това какво е правил, дали е тренирал, какво е психическото му състояние. Знам, че психическото му състояние изглежда добро, но и аз съм отсъствал дълго време, бил съм неактивен в кариерата си, така че знам какво е. Мисля, че Фюри е човек, когото трябва да извадиш от ритъм и да го държиш извън равновесие. И ако Махмудов го притисне, Фюри ще се опита да влезе в размяна на удари, защото Фюри има гордост и точно заради това е падал в нокдаун в някои мачове. Понякога той се опитва да разменя удари и да стои на едно място, което може да доведе до нокдаун, а според мен Махмудов удря много по-силно от онези момчета... Просто трябва да го притисне, голям е колкото него, по-силен е от него, така че просто трябва да го атакува постоянно. Но мисля, че щом Фюри влезе в ритъм след около три-четири рунда, ще си проправи пътя към победа с късен нокаут или по точки"

Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април
Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

За интереса си към мач с Дионтей Уайлдър
„Много бих искал да се бия с Дионтей Уайлдър. Опитвам се да се бия с този глупак от толкова много години. Мисля, че му е останало още много в резервоара, но също така смятам, че някои битки са въпрос на точен момент. Аз и той ще направим много добър двубой, защото щом той играе 12 рунда с Дерек на тази възраст, и то с такъв Дерек, който е много, много изхабен, аз определено мога да нокаутирам Дионтей Уайлдър. Винаги съм вярвал, че мога да го нокаутирам. Той е единственият човек, за когото винаги съм вярвал, че мога да го сваля. Все още го вярвам и бих се радвал да получа шанс да го направя“

Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка
Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка
Още от Бойни спортове

Илия Топурия с предупреждение към Доналд Тръмп преди събитието на UFC в Белия дом

Илия Топурия с предупреждение към Доналд Тръмп преди събитието на UFC в Белия дом

  • 8 апр 2026 | 18:17
  • 309
  • 0
Чимаев отвърна на критиците: Изкарвам милиони

Чимаев отвърна на критиците: Изкарвам милиони

  • 8 апр 2026 | 15:48
  • 598
  • 1
Завръщането на Богдан Шумаров се отлага

Завръщането на Богдан Шумаров се отлага

  • 8 апр 2026 | 14:50
  • 422
  • 0
Махмудов преди двубоя с Фюри: Сега сте срещу мен, но после ще ме обикнете

Махмудов преди двубоя с Фюри: Сега сте срещу мен, но после ще ме обикнете

  • 8 апр 2026 | 14:31
  • 653
  • 0
България с три медала от елитен боксов турнир в Баку

България с три медала от елитен боксов турнир в Баку

  • 8 апр 2026 | 13:21
  • 576
  • 0
Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

  • 8 апр 2026 | 11:39
  • 393
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

Монтана 0:0 ЦСКА, по един фрапантен пропуск на двата отбора

  • 8 апр 2026 | 19:31
  • 29859
  • 114
11-те на Ботев и Локомотив

11-те на Ботев и Локомотив

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 598
  • 0
Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

Везенков на родна земя преди мегасблъсъка в София: Мачът е специален за мен

  • 8 апр 2026 | 18:30
  • 3226
  • 3
Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 8 апр 2026 | 19:22
  • 3421
  • 0
Звездите на Олимпиакос вече са в България

Звездите на Олимпиакос вече са в България

  • 8 апр 2026 | 19:12
  • 473
  • 0
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 15267
  • 103