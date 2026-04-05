Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка

Дионтей Уайлдър и Дерек Чисора сътвориха 12-рундов боксов сблъсък на ринга в "О2 Арена" в Лондон. Уайлдър бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение и така развали бенефиса на Дерек Чисора, който сложи края на кариерата си с този 50-ти двубой за него в професионалната му кариера.

Успехът бе 45-ти за Уайлдър в общо 50 професионални битки и за него. Чисора пък слага край на кариерата си с 36 победи и 14 поражения.

Битката започна с много накъсвания поради клинчове. Чисора се опитваше да скъси дистанцията и да атакува с ъперкъти и крошета, което водеше до чести клинчове. В един от случаите боксьорите увиснаха над въжетата и продължиха с ударите въпреки командата на рефера “стоп”. Един от треньорите на Чисора нахлу на ринга в опит да въдвори ред, но бързо излезе по команда на рефера. В първия рунд Уайлдър разчиташе на контриращи леви крошета и десни прави, но неуспешно.

Във втория рунд темпото се повиши и двамата боксьори вкараха повече чисти удари, но Уайлдър нанесе повече щета на съперника си с контриращ десен ъперкът.

В края на третата част от битката отново имаше необичайна ситуация. Чисора даде знак на рефера, че има проблем със зрението, но играта не бе спряна и Уайлдър го атакува с лавина от удари. Малко след това гонгът удари и англичанинът бе спасен. В края на четвъртия рунд 42-годишният Чисора пласира няколко силни десни крошета, които разклатиха Уайлдър, но боецът от Алабама оцеля до края на рунда. Бившият световен шампион бе притеснен от този удар и в следващия рунд и действа колебливо, но Чисора не успя да се възползва и да стигне до нокдаун.

Бронзовия бомбардировач влезе в подем в шестия рунд и показа още по-добри контриращи удари, от тези в началото на срещата, но те не бяха достатъчно остри, за да спрат устрема на връхлитащия го 127-килограмов Чисора. След преполовяването на планирания за 12 рунда двубой се видя, че над лявото око на Чисора има аркада.

И двамата боксьори нанесоха сериозни щети в осмия рунд, но Чисора падна първи в нокдаун след мощно дясно кроше на Дионтей Уайлдър. Великобританецът се изправи, а 44-годишният му съперник изпусна златна възможност да приключи двубоя още в този рунд. Преднината му в съдийските карти от нокдауна бе отнета и от главният рефер, който взе една точка от актива на Уайлдър заради протестиране в ринга.

В десетия рунд Чисора отново се върна в двубоя. Бившият претендент за световна титла вдигна публиката в Лондон на крака с няколко мощни крошета. И двамата боксьори бяха на ръба на силите си преди последните шампионски рундове.

В единайстия рунд феновете на бойните спортове в “О2 Арена” и по света станаха свидетели на още две странни ситуации - Чисора изгуби баланс, когато бе притиснат до въжетата и падна през тях, което доведе до отброяване. След това Уайлдър се подхлъзна при един от ударите на Чисора и първоначално започна отброяване, но след това реферът го отмени.

Двамата гладиатори оставиха всичко от себе си на ринга под възгласите на хилядите по трибуните, които се бяха изправили и подкрепяха Дерек Чисора.