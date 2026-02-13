Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на "Тотнъм Хотспър стейдиъм" на 11 април

  • 13 фев 2026 | 10:26
  • 298
  • 0

Тайсън Фюри, който се завръща на боксовия ринг, ще се бие срещу Арсланбек Махмудов на "Тотнъм Хотспър стейдиъм", като срещата е на 11 април, съобщи британенецът чрез социалните медии, цитиран от Ройтерс.

37-годишният Фюри обяви завръщането си на ринга миналия месец, след като се беше оттеглил от спорта. Това ще бъде първият му мач след загубата от Олександър Усик през декември 2024.

Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април
Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

"Той наистина е амбициран да успее, тренира здраво в Тайланд и е в добра форма", казва промоутърът му Франк Уорън пред Sky Sports. "Прилича на себе си и е във форма. Ще бъде готов за боя е ще докаже какво може", добави той.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

SENSHI 2026 - годината на шампионите и Grand Prix турнирите

SENSHI 2026 - годината на шампионите и Grand Prix турнирите

  • 12 фев 2026 | 17:44
  • 488
  • 0
Боксьори от 3 континента идват за спаринги с националите

Боксьори от 3 континента идват за спаринги с националите

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 1128
  • 0
Петър Драганов за пробива в Топ 25 на WBC и големите битки пред него

Петър Драганов за пробива в Топ 25 на WBC и големите битки пред него

  • 11 фев 2026 | 17:53
  • 3531
  • 0
Дейна Уайт: UFC в Белия дом ще бъде най-гледаното събитие в историята

Дейна Уайт: UFC в Белия дом ще бъде най-гледаното събитие в историята

  • 11 фев 2026 | 16:53
  • 892
  • 1
Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"

Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"

  • 11 фев 2026 | 16:40
  • 490
  • 0
Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

  • 11 фев 2026 | 16:35
  • 798
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8300
  • 9
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 8410
  • 1
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 4422
  • 7
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 3525
  • 1
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 46242
  • 60
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 24533
  • 10