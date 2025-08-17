Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Мозес Итаума може би е влязъл на ринга в "ANB Arena" в Рияд, Саудитска Арабия, в събота като обещаващ млад талант – но излезе от него като претендент за титлата в тежка категория и новия страшилище на дивизията.

20-годишният левичар от нигерийско-словашки произход, който нарича Великобритания свой дом, не само оглави първото си шоу в Рияд. Той моментално се превърна в една от най-атрактивните фигури в бокса, унищожавайки ветерана Дилиън Уайт още в първия рунд.

Итаума "заслепи" Уайт с двоен удар с ляв прав, а след това нанесе силен удар в тялото. Серията от удари принуди Уайт да отстъпи назад, но след това се втурна в атака отново.

Ветеранът пласира ляв прав, а Итаума го разтърси с кроше, след което отново атакува тялото, забивайки лявата си ръка в корема на Уайт, което за момент го прегъна на две. Уайт го понесе сравнително добре, но не беше готов за това, което последва: Итаума направи финт с ляв прав, ляв "крос" и един от най-разрушително мощните десни удари, които можете да видите от левичар – всичко това за по-малко от мигване на око.

Итаума след това притисна Уайт на въжетата и го приключи с "лавина" от удари. Победата ба 11-та с нокаут от общо 13 успеха в профи бокса за младия талант.

Ето как завършиха и останалите битки на събитието в Рияд:

Ник Бол победи Сам Гудман с единодушно съдийско решение

Реймънд Форд победи Ейбрахам Нова с единодушно съдийско решение

Филип Хъргович победи Дейвид Аделей с единодушно съдийско решение