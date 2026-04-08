Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Огромен брой играчи, изявявали се в НБА, пълнят съставите на Апоел и Олимпиакос

  • 8 апр 2026 | 17:48
  • 217
  • 0
Имената на общо 17 играчи с опит в НБА личат в “ростърите” на Апоел Тел Авив и Олимпиакос.

В тима на играещия на българска земя домакинските си срещи в Евролигата израелски тим има осем баскетболисти, играли в НБА в различни моменти от кариерата си - Джонатан Мотли, Василий Мицич, Илайджа Брайънт, Даниел Отуру, Иш Уейнрайт, Кеслър Едуардс, Антонио Блейкли и възстановяващия се от тежка контузия в момента Тайлър Енис.

В състава на Олимпиакос, освен прекаралия един сезон в Сакраменто Кингс Александър Везенков, още осем играчи на гръцкия шампион са се изявявали в НБА.

Френският гард Еван Фурние, който обаче пропуска суперсблъсъка в София, има завиден стаж в Лигата на извънземните, където играе между 2012 и 2024 година, като най-трайна следа оставя с изявите си в Орландо Меджик.

Французинът Франк Нтиликина, избран от Ню Йорк Никс с избор №8 през 2017 г., играе в Голямата ябълка до лятото на 2021 година, когато преминава в Далас Маверикс, а в НБА се е състезавал и в Шарлът Хорнетс преди да се присъедини към Партизан и впоследствие през миналата година в Олимпиакос.

Канадският гард Кори Джоузеф дори може да се похвали с шампионската титла в НБА, постигната през 2014 година със Сан Антонио Спърс. Ветеранът играе в различни отбори от НБА от 2011 до 2025 година.

Друг пойнт гард - Монте Морис, пък е бил съотборник на Никола Йокич в Денвър Нъгетс, където играе между 2017 и 2022 година. Подобно на Джоузеф, Морис се присъединява към Олимпиакос през 2025-а.

Тайлър Дорси започва професионалната си кариера в Атланта Хоукс, а в НБА е носил екипите още на Мемфис Гризлис и Далас Маверикс.

Резервата на Везенков - Алек Питърс, има само един сезон в НБА с екипа на Финикс Сънс, а от 2022 г. е част от състава на Олимпиакос.

35-годишният Костас Папаниколау е защитавал цветовете на два отбора от НБА - Хюстън Рокетс (за един сезон) и Денвър Нъгетс, като при “Златните буци” остава едва няколко месеца преди да се завърне през януари 2016 г. в Олимпиакос, където и в момента продължава вторият му период в тима.

Донта Хол, който въпреки безспорните си качества в момента е по-скоро със статут на трети център на Олимпиакос, също е играл в Лигата на извънземните, макар и за кратко - в Детройт Пистънс, Бруклин Нетс и Орландо Меджик.

Следвай ни:

Снимки: Imago

