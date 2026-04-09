Спартак (Москва) повали Зенит с дузпи

Спартак (Москва) елиминира Зенит на полуфиналите в турнира за Купата на Русия. В редовното време срещата на "Газпром Арена", а при дузпите "червено-белите" бяха по-точни и ликуваха в Санкт Петербург за първи път от 2012 година.

Двата отбора не създадоха почти никакви положения. Зенит излезе с петима бразилци в стартовия си състав, но играта на тима на Сергей Семак беше много разпокъсана. Същото важеше и за гостите, които предпочитаха да действат предимно в защита.

В самия край на първото полувреме Спартак получи наказателен удар, но Есекиел Барко се провали от бялата точка. След почивката не се случи нищо интересно и се стигна до дузпи, при които пропуски за Зенит направиха Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

В другия полуфинал във вторник ЦСКА (Москва) разгроми Криля Советов с 5:2.