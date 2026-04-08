Кими Антонели разкри върху какво ще работи през априлската пауза

Андреа Кими Антонели записа две поредни победи от полпозишън в Гран При на Китай и Гран При на Япония, с които поведе в генералното класиране във Формула 1 преди извънредната априлска пауза.

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Въпреки тези два поредни успеха обаче италианецът има върху какво да работи, а именно представянето си на стартовете. До момента през сезона той има загубени сумарно 18 позиции в първите обиколки на състезанията в Австралия, Китай и Япония, плюс спринта в Шанхай.

Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

И докато в Австралия слабото потегляне на италианецът беше обяснено с липсата на заряд в неговата батерия, то в Китай и Япония грешките бяха по-скоро негови. Именно поради тази причина той ще се съсредоточи върху подобряването на стартовете си преди подновяването на сезона в Маями в началото на другия месец.

Sportal Motorsport: Необходимото зло ли са новите правила във Формула 1?

„В Япония не се насладих толкова на победата, колко ми се искаше, защото бях разочарован от старта – разказа Антонели пред Sky Sports Italia. – Разбира се, наясно съм, че имах късмет. Бях доволен от начина, по който се възползвах от възможността и от темпото, което демонстрирах.



„Но бях много ядосан за старта. Беше наистина шокиращ. Това е от нещата, които те карат да искаш да си оскубеш косите. Вече работя по това.



„В симулатора правя стартове. Скоро ще получа волан с моите настройки. Да кажем, че вече мисля как да подобря тези стартове“, добави още лидерът в световния шампионат.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages