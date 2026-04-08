Sportal Motorsport: Необходимото зло ли са новите правила във Формула 1?

В началото на година във Формула 1 бяха въведени изцяло нови технически правила, които до момента биват постоянно критикувани както от много от пилотите, така и от феновете на световния шампионат.

В новия епизод на Sportal Motorsport водещите Георги Иванов и Евгени Въков разискват темата за тези правила, които реално погледната създават голяма динамика на пистата в състезанията, но за сметка на квалификациите, които загубиха част от чара си. Именно поради тази причина в Sportal Motorsport си задаваме въпроса дали тези нови правила не са „необходимото зло“ за Формула 1?

Разбира се, не пропускаме и битката за световната титла, в която след първите три кръга лидер е Андреа Кими Антонели, който спечели две поредни победи в Китай и Япония. Дали италианецът е фаворит за световната титла, или не, отговорът на този въпрос ще чуето в Sportal Motorsport. Приятно гледане!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg