Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

  • 6 апр 2026 | 17:01
В цялата история на Формула 1 от 1950 година насам участие в поне едно състезание в световния шампионат са взели общо 782 пилоти. От тях поне по една победа са записали 116 състезателя, а 82-ма са с поне два успеха.

Последен в този клуб влезе Андреа Кими Антонели, който спечели първата си победа в Гран При на Китай в средата на месец март и две седмици по-късно триумфира и в Гран При на Япония. Така той стана едва десетият пилот в цялата история на Формула 1, който печели първите си две победи в поредни състезания.

В този списък личат имената на общо петима световни шампиони: Алберто Аскари, Найджъл Менсъл, Деймън Хил, Мика Хакинен и Люис Хамилтън. Хил и Хакинен са единствените два пилоти, които успяват да спечелят своите първи три победи в три поредни старта. Антонели ще има шансът да се присъедини към тях по време на Гран При на Маями в началото на месец май.

Рекордите на Фетел и Верстапен, които Антонели може да подобри в следващите години

Всички пилоти, спечелили първите си победи във Формула 1 в последователни състезания:

  1. Алберто Аскари (Германия и Италия 1951)

  2. Питър Колинс (Белгия и Франция 1956)

  3. Брус Макларън (САЩ 1959 и Аржентина 1960)

  4. Рене Арну (Бразияли и Южна Африка 1980)

  5. Найджъл Менсъл (Европа* и Южна Африка 1985)

  6. Деймън Хил (Унгария, Белгия и Италия 1993)

  7. Мика Хакинен (Европа** 1997, Австралия и Бразилия 1998)

  8. Люис Хамилтън (Канада и САЩ 2007)

  9. Шарл Леклер (Белгия и Италия 2019)

  10. Андреа Кими Антонели (Китай и Япония 2026)

*На „Брандс Хеч“ във Великобритания
**На „Херес“ в Испания

Снимки: Gettyimages

