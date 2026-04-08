Петър Кюмюрджиев: Фактор са

Едноименния тим на Созопол ще играе утре със Спартак в Пловдив. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на отбор с традиции. Има футболисти, които могат да решат всеки мач. Притесненията ни обаче са свързани със състава, който ще им противопоставим. Вече не си спомням от кога не сме се събирали в оптимален състав. Дори и с проблеми показахме, че можем да се справяме успешно. Надявам се да го направим отново“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.