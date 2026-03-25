Марица (Милево) взе югоизточният финал за купата на АФЛ, трима изгонени от Созопол

В Стралджа, Марица (Милево) срази едноименния тим на Созопол с 4:0 във финал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Съдията изгони трима футболисти на Созопол. Христо Стоянов откри резултата в 8-ата минута. Той беше спрян с нарушение в 30-ата и Цветелин Петров вкара отсъдената дузпа. През първата част, съдията Николай Запрянов отстрани с червени картони Валентин Иванов и Даниел Андреев от Созопол. Стоянов се разписа и четвърт час след почивката. Желязко Калинов реализира четвъртото попадение в 70-ата минута. Димитър Николов от Созопол беше третият изгонен от рефера с червен картон. Така Марица (Милево), за първи път в историята си достигна до финалната фаза на турнира.