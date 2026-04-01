Без голове в дербито на Бургаска област

0:0 приключиха в Несебър, едноименния тим и отбора на Созопол. Дербито на Бургаска област е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините владееха инициативата през 90-те минути. Атакуваха, създадоха и положения, но пропиляха всичко. Три пъти го направи Иван Колев. Той спечели дузпа в 87-ата минута, когато съдията я отсъди за нарушение на капитана Диян Молдованов. Николай Костов изпълни от бялата точка, но насочи топката от външната страна на вратата. С добри намеси в мача се отличи и стражът на Созопол Петър Рахнев.