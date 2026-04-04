Арда посяга за точки в мач срещу последния

Арда (Кърджали) посреща Монтана в първия съботен мач от XXVIII кръг на efbet Лига. Двубоят на "Арена Арда" ще започне с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски в 14:30 часа.

Момчетата на Александър Тунчев записаха две последователни победи преди паузата за националните отбори - 2:0 срещу Добруджа и 4:1 срещу Септември (София). За момента Арда държи седмата позиция, като с победа в следобеда почти ще си гарантира присъствието между пето и осмо място в първенството.

Арда обяви цените на билетите за съботния мач

Монтана е на обратния полюс - футболистите на Атанас Атанасов се намират на последното място в класирането и вървят стремглаво към изпадане от елита. В средата на март Орела замени Акис Вавалис след поражението от Черно море във Варна. В следващия мач Монтана падна с 0:1 срещу Берое в опашкарското дерби.

Монтана без основен играч в Кърджали, трима се завръщат за мача срещу Арда

Арда (Кърджали) - Монтана

Съдия: Мариян Гребенчарски

Начало: 14:30 часа

Стадион: "Арена Арда", Кърджали