  Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Орела се закани на ЦСКА и каза: Имаше хора, на които не им отиваше да говорят така за Боби

Орела се закани на ЦСКА и каза: Имаше хора, на които не им отиваше да говорят така за Боби

  • 4 апр 2026 | 17:03
Наставникът на Монтана Атанас Атанасов говори след поражението с 1:2 срещу Арда (Кърджали). Варненският специалист заяви, че отборът му ще опита да вземе нещо от ЦСКА в сряда, а след това изрази съжаление относно кончината на бившия президент на БФС и легендарен вратар Борислав Михайлов.

"Преценка на ситуацията - детинска грешка, има 15 варианта да не се случи, но подарихме победата на Арда. Добре преливахме, не мога да не съм доволен, играхме компактно, все положителни неща, но и двата гола допринесоха за това да не излезем с позитивен резултат. Вторият гол няма какво да го коментирам. Няма толкова много ситуации пред нашата врата - двата гола и още една ситуация, а ние създавахме, но няма как да стане за пет дни. Доволен съм от влагането в мача, тактическата дисциплина, Арда изпадна в безизходица, почти не знаеха как трябва да преодолеят защитата ни.

Арда попари Монтана в сетния миг и загря за "Герена"
Арда попари Монтана в сетния миг и загря за "Герена"

От първия ден забраних думата "изпадане", ще се борим, докато има шанс. Имаме достатъчно футболисти, които получават заплати, те ще се нагърбят срещу ЦСКА. Филип Ежике може да е на линия, Борис Димитров днес беше един от най-добрите. Излизаме за точки срещу ЦСКА.

България се прости с Борислав Михайлов
България се прости с Борислав Михайлов

Работил съм при Боби Михайлов като треньор на U19, уникален човек. Имаше хора, на които според мен не им отиваше да изкажат такива мнения за него приживе. Като всеки нормален и той си има грешките, но си ни е българска черта успелия винаги да го критикуваме. Жалко", каза Орела в Кърджали.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

