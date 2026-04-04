Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4114
  • 0

Пилотът на Ауди във Формула 1 Габриел Бортолето заяви, че скорошно решение за големия проблем, който мъчи него и съотборникът му Нико Хюлкенберг от началото на сезона, не е възможно.

До момента през 2026 година пилотите на Ауди правят едни от най-слабите стартове, които коства доста позиции на Бортолето и Хюлкенберг, които после трябва да наваксват. По думите на Бортолето в отбора са наясно, че трябва да работят в тази посока, но за тима няма да бъде възможно да намери скорошно решение, дори и по време на дългата априлска пауза.

„Стартът не беше добър, това е нещо, върху което ние знаем, че трябва да работим – обясни Бортолето след състезанието в Япония преди седмица. – И аз, и Нико загубихме доста, а след това имахме и други проблеми през състезанието и нямаше как да напреднем много.

„Процедурата ни (по стартиране), е сходна с тази на всички останали. Мисля, че има отбори, които са развили колите си и работят по по-различен начин, за да имат добри стартове. За нас е бедствие досега. Знаем, че това е наша слабост и трябва да я подобрим.

„Можем да се подобрим малко, но в краткосрочен план няма как да настигнем Ферари (отборът с най-добрите стартове). За Мерцедес също е трудно при потеглянето. Мисля, че ще продължим да страдаме още“, добави бразилският пилот, който е в своя втори сезон във Формула 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

