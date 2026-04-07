Обявиха състава на България U15 за предстоящите контроли

Селекционерът на България U15 Петър Карачоров обяви разширения състав за предстоящите контролни срещи с Малта. Селекцията ни гостува в двата двубоя, като те ще се изиграят съответно на 8 и 10 април. И двете срещи са с начален час 17.00 българско време.

Ето всички повикани:



Вратари: Велислав Цонев (Ботев Пловдив), Александър Иванов (ЦСКА)

Защитници: Димитър Цуков (ЦСКА), Мартин Станкев (Славия), Борис Стефанов (Национал), Галин Димитров (Славия), Денис Райчев (Септември София), Румен Даскалов (ЦСКА),

Полузащитници: Ник Георгиев (Лудогорец), Антонио Великов (Горица), Никола Радев (Септември София), Даниел Рангелов (Лудогорец), Иван Дедев (Национал), Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив),

Нападатели: Иван Бичовски (Ботев Пловдив), Петър Цуков (ЦСКА), Йоан Йорданов (Лудогорец, Георги Славчов (Лудогорец), Теодор Матев (Ботев (Пловдив), Георги Тодоров (Левски).