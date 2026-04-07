  Обявиха състава на България U15 за предстоящите контроли

  • 7 апр 2026 | 16:03
  • 172
  • 0
Селекционерът на България U15 Петър Карачоров обяви разширения състав за предстоящите контролни срещи с Малта. Селекцията ни гостува в двата двубоя, като те ще се изиграят съответно на 8 и 10 април. И двете срещи са с начален час 17.00 българско време.

Ето всички повикани:

Вратари: Велислав Цонев (Ботев Пловдив), Александър Иванов (ЦСКА)

Защитници: Димитър Цуков (ЦСКА), Мартин Станкев (Славия), Борис Стефанов (Национал), Галин Димитров (Славия), Денис Райчев (Септември София), Румен Даскалов (ЦСКА),

Полузащитници: Ник Георгиев (Лудогорец), Антонио Великов (Горица), Никола Радев (Септември София), Даниел Рангелов (Лудогорец), Иван Дедев (Национал), Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив),

Нападатели: Иван Бичовски (Ботев Пловдив), Петър Цуков (ЦСКА), Йоан Йорданов (Лудогорец, Георги Славчов (Лудогорец), Теодор Матев (Ботев (Пловдив), Георги Тодоров (Левски).

  • 3960
  • 9
  • 999
  • 3
  • 812
  • 2
  • 1459
  • 0
  • 9101
  • 24
  • 8668
  • 23
  • 7455
  • 42
  • 20175
  • 83
  • 15696
  • 12
  • 3057
  • 3
  • 16206
  • 39
  • 9101
  • 24