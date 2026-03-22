Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

Макс Верстапен записа поредното си силно представяне в GT3 надпревара на „Нордшлайфе“, но в крайна сметка той и съотборниците му загубихапобедата в състезанието NLS2. Каква обаче беше причината?

Макс, Даниел Хункадея и Жул Гунон се състезаваха с автомобил Мерцедес-AMG GT3 на Winward - тимът, който изпълнява програмата на Verstappen Racing. Верстапен спечели квалификацията с аванс от над 2 секунди и стартира като лидер на колоната.

Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Верстапен беше зад волана в първия и последния стинт, като вторият беше значително по-спокоен от първия, след като той загуби лидерството си на старта. По време на началната фаза на състезанието се разрази напрегната битка с Ауди-то с номер 16, преди Верстапен да си върне първото място мигове преди двата автомобила да влязат в бокса за първата смяна на пилоти. Останалата част от надпреварата премина по-леко за екипа на четирикратния световен шампион, който си осигури победата с преднина от 59 секунди.

Първоначално това изглеждаше като втора поредна GT3 победа за Верстапен на емблематичното трасе, но последвалите проверки след състезанието доведоха до дисквалификация на отбора.

Макс Верстапен стартира сезона си на Северната дъга с победа

По-късно стана ясно, че по време на квалификацията и състезанието екипът е използвал седем комплекта гуми, докато позволеният лимит е бил шест. Дисквалификацията беше логичното наказание и бързо беше прието от отбора. Грешката не беше на пилотите, а на механиците в гаража.

Шефът на отбора Кристиан Хьоендал разкри, че е имало пропуск в процедурите на тима, което е довело до използването на грешен брой комплекти гуми. Самата грешка е била допусната по време на квалификацията – сесия, в която са извършени няколко смени на пилоти и гуми за кратък период от време.

Чрез специалното приложение за гуми на техническата комисия е било установено, че са използвани седем, а не шест комплекта, което е довело до дисквалификацията.