Верстапен потвърди още един старт на „Нюрбургринг“

Макс Верстапен ще се завърне този месец на Северната дъга на „Нюрбургринг“ в шампионата NLS, потвърди самият той.
Пилотът на Ред Бул планира да участва в „24 часа на „Нюрбургринг“ през май, а преди това ще стартира в квалификационните състезания за голямата надпревара.
Верстапен и съотборниците му Жул Гунон и Дани Хункадея спечелиха втория кръг от NLS през март, но бяха дисквалифицирани след финала заради използването на повече от разрешения брой гуми.
Сега Макс ще участва в състезателния уикенд на 18-19 април, като заедно с него ще кара Лукас Ауер.
Снимка: Verstappen.com