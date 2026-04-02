Верстапен потвърди още един старт на „Нюрбургринг“

Макс Верстапен ще се завърне този месец на Северната дъга на „Нюрбургринг“ в шампионата NLS, потвърди самият той.

Пилотът на Ред Бул планира да участва в „24 часа на „Нюрбургринг“ през май, а преди това ще стартира в квалификационните състезания за голямата надпревара.

Max Verstappen overtook Haase back for the lead of the race.



— MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 21, 2026

Верстапен и съотборниците му Жул Гунон и Дани Хункадея спечелиха втория кръг от NLS през март, но бяха дисквалифицирани след финала заради използването на повече от разрешения брой гуми.

Сега Макс ще участва в състезателния уикенд на 18-19 април, като заедно с него ще кара Лукас Ауер.

