Верстапен потвърди още един старт на „Нюрбургринг“

Макс Верстапен ще се завърне този месец на Северната дъга на „Нюрбургринг“ в шампионата NLS, потвърди самият той.

Пилотът на Ред Бул планира да участва в „24 часа на „Нюрбургринг“ през май, а преди това ще стартира в квалификационните състезания за голямата надпревара.

И Ланс Строл ще стартира в GT състезания

Верстапен и съотборниците му Жул Гунон и Дани Хункадея спечелиха втория кръг от NLS през март, но бяха дисквалифицирани след финала заради използването на повече от разрешения брой гуми.

Сега Макс ще участва в състезателния уикенд на 18-19 април, като заедно с него ще кара Лукас Ауер.

Ред Бул сега плаща цената за битката за титлата през 2025

Снимка: Verstappen.com

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

