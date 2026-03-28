Красимир Бислимов: Играем срещу един добър и опитен отбор с традиции

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели очакванията си за утрешния мач срещу един от преките конкуренти за оцеляване във Втора лига Марек.

"Готвим се сериозно. Знаем, че ще играем срещу един добър и опитен отбор с традиции. Респект към Марек, но ние ще се постараем да вземем максимума там", заяви Бислимов ден преди сблъсъка.

Спартак е в серия от три поредни успеха, но и Марек вдигна главата си, след като спечели гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) в миналия кръг.

"Никога не съм омаловажавал успехите на един отбор. Винаги се отнасям с уважение към противника. Така съм научен и така съм свикнал и по този начин се създава манталитета на победител още като футболист. Много е важна мотивацията на един отбор в даден мач", добави още Бислимов.