Бислимов: Тотално доминирахме през второто полувреме и изпуснахме да вземем успеха

  • 5 апр 2026 | 09:55
Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за днешния мач със Спортист (Своге). В последния си двубой на стадион „Плевен“ преди ремонта, „синьо-белите“ завършиха наравно 0:0 със Спортист (Своге).

„Бяхме по-добрият отбор. Първото полувреме беше по-равностойно, а второто беше изцяло за нас. Създадохме много положение, но не иска и не иска да влиза. Понякога просто не иска и това е. За съжаление, има и такива мачове. Не мога да не съм доволен от моите футболисти, защото те се стараха, вложиха се, дадоха максимума. Но някой път не се получава. Ето, в предните мачове вкарвахме голове, но на по-лошите и тежки терени не ни се получава, както беше и в Дупница, и днес. Теренът беше грозен ,тежък, наводнен, имаше дори локви на места. Топката се спира, не можеш да прецениш правилно. Техният вратар и той извади 2-3 положения. Просто нямахме късмет и шанс. А и Своге не са никак лош отбор, но изпуснахме победата. Тотално доминирахме през второто полувреме и изпуснахме да вземем успеха“, каза Бислимов след мача.

След само четири дни Спартак се среща с още един пряк конкурент за оцеляване – ФК Севлиево, в който тимът ще има отсъстващи играчи.

„Получи се и нелепа контузия на Абдул Фофана, двама скочиха и го удариха, даже е с леко комоцио. Изгониха и Яни Пехливанов без кой знае каква причина. Това са големите минуси от днес.“, добави още наставникът на плевенчани.

Най-важното за тима е, че остава извън зоната на изпадащите.  

„Имаме още 7 мача, има къде да вземем още точки. А и точката си е точка. Все пак сме в серия от пет мача без поражение – 3 победи и 2 равни, ние не можем да загубим. Все пак са живи хора нашите момчета“, завърши Красимир Бислимов.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5442
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 16492
  • 12
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1515
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 2041
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1214
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60157
  • 215
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60157
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214842
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1904
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 447
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3198
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18909
  • 4