Бислимов: Тотално доминирахме през второто полувреме и изпуснахме да вземем успеха

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за днешния мач със Спортист (Своге). В последния си двубой на стадион „Плевен“ преди ремонта, „синьо-белите“ завършиха наравно 0:0 със Спортист (Своге).

„Бяхме по-добрият отбор. Първото полувреме беше по-равностойно, а второто беше изцяло за нас. Създадохме много положение, но не иска и не иска да влиза. Понякога просто не иска и това е. За съжаление, има и такива мачове. Не мога да не съм доволен от моите футболисти, защото те се стараха, вложиха се, дадоха максимума. Но някой път не се получава. Ето, в предните мачове вкарвахме голове, но на по-лошите и тежки терени не ни се получава, както беше и в Дупница, и днес. Теренът беше грозен ,тежък, наводнен, имаше дори локви на места. Топката се спира, не можеш да прецениш правилно. Техният вратар и той извади 2-3 положения. Просто нямахме късмет и шанс. А и Своге не са никак лош отбор, но изпуснахме победата. Тотално доминирахме през второто полувреме и изпуснахме да вземем успеха“, каза Бислимов след мача.

След само четири дни Спартак се среща с още един пряк конкурент за оцеляване – ФК Севлиево, в който тимът ще има отсъстващи играчи.

„Получи се и нелепа контузия на Абдул Фофана, двама скочиха и го удариха, даже е с леко комоцио. Изгониха и Яни Пехливанов без кой знае каква причина. Това са големите минуси от днес.“, добави още наставникът на плевенчани.

Най-важното за тима е, че остава извън зоната на изпадащите.

„Имаме още 7 мача, има къде да вземем още точки. А и точката си е точка. Все пак сме в серия от пет мача без поражение – 3 победи и 2 равни, ние не можем да загубим. Все пак са живи хора нашите момчета“, завърши Красимир Бислимов.