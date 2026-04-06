Бивш пилот на Ферари не вярва, че Скудерията ще се бори за титлата през 2026 година

Бившият пилот на Ферари Еди Ървайн, който кара за Черните кончета между 1996 и 1999, изрази своя скептицизъм относно възможността на Скудерията да се бори за титлата във Формула 1 през сезон 2026.

Според ирландеца обаче Ферари няма да се включи в битката за титла през тази година, въпреки демонстрирания прогрес спрямо миналата кампания. По думите на Ървайн това се дължи на отдалечеността на Скудерията от сърцето на Формула 1, което се намира в Обединеното кралство.

„Във Ферари винаги е много сложно. Проблемът е дистанцията от сърцето на Формула 1, което е в Обединеното кралство. Все пак, в сравнение с миналата година, аз смятам, че те ще запишат поне една победа.



„Не съм сигурен дали Люис (Хамилтън) ще се върне на подиума. В Китай той се качи на него, но това е писта, която много му допада. В Япония той остана в сянката на Шарл Леклер в хода на целия уикенд“, заяви Ървайни пред La Gazzetta dello Sport.

Снимки: Gettyimages