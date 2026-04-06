Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Ландо Норис посочи любимите си пилоти в историята на Формула 1

Ландо Норис посочи любимите си пилоти в историята на Формула 1

  • 6 апр 2026 | 15:42
  • 280
  • 0

Световният шампион Ландо Норис посочи своите четирима любими пилоти в цялата история на Формула 1, стартирайки с двама свои сънародници, а именно Люис Хамилтън и Дженсън Бътън.

„Аз съм Ландо и това са четиримата ми любими пилоти във Формула 1 за всички времена – започна шампионът във видео, публикувано от Макларън. – Започваме с двама британци, Дженсън и Люис. Това са хората, които аз подкрепях като малък и те ме вдъхновяваха като дете. Така че двама британци, двамата невероятни пилоти, двама пилоти на Макларън, двама от любимците ми.

„Другите двама са малко по-сложни. Ще назова хора, които аз гледах докато растях и изживях. Така че на №3, аз ще сложа Себ Фетел, защото той е страхотен човек, добър човек.

„Когато аз започвах да се състезавам с автомобили, той печелеше титли с Ред Бул. Така аз изживях това с него. Той беше страстен, много стилен с каските си и всичко това. Така че за мен той беше един по-различен пилот в това отношение.

„На №4, за моя четвърти най-любим пилот, аз ще посоча Фернандо (Алонсо). Отново един пилот, когото аз гледах докато растях. Докоснах се до него в първите ми години в Макларън, когато той все още караше за отбора.

„Той е страхотна личност, приятен човек, някого, с когото се разбирам, просто е приятен. Когато смесиш добра личност с добър пилот, аз смятам, че тези четиримата са много добри пилоти“, добави още световният шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

Дукати: Изоставаме от Априлия, но нищо не е загубено

  • 6 апр 2026 | 12:01
  • 795
  • 0
Тото Волф подкрепи позицията на Васьор за започващия в Маями нов шампионат

Тото Волф подкрепи позицията на Васьор за започващия в Маями нов шампионат

  • 6 апр 2026 | 11:34
  • 2124
  • 0
Ферари вече работи по Б версия на "Макарена"

Ферари вече работи по Б версия на "Макарена"

  • 6 апр 2026 | 10:35
  • 3110
  • 0
Формула 1 маха хибридите до няколко години?

Формула 1 маха хибридите до няколко години?

  • 6 апр 2026 | 10:16
  • 7903
  • 3
Играй и спечели със Sportal.bg билет за "ЕКО Мотоучилище" с Мартин Чой

Играй и спечели със Sportal.bg билет за "ЕКО Мотоучилище" с Мартин Чой

  • 6 апр 2026 | 10:00
  • 2754
  • 0
Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 952
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

  • 6 апр 2026 | 16:00
  • 343
  • 1
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 15136
  • 38
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 9856
  • 15
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 11036
  • 19
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 6700
  • 6
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 3912
  • 5