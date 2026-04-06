Ландо Норис посочи любимите си пилоти в историята на Формула 1

Световният шампион Ландо Норис посочи своите четирима любими пилоти в цялата история на Формула 1, стартирайки с двама свои сънародници, а именно Люис Хамилтън и Дженсън Бътън.

„Аз съм Ландо и това са четиримата ми любими пилоти във Формула 1 за всички времена – започна шампионът във видео, публикувано от Макларън. – Започваме с двама британци, Дженсън и Люис. Това са хората, които аз подкрепях като малък и те ме вдъхновяваха като дете. Така че двама британци, двамата невероятни пилоти, двама пилоти на Макларън, двама от любимците ми.



„Другите двама са малко по-сложни. Ще назова хора, които аз гледах докато растях и изживях. Така че на №3, аз ще сложа Себ Фетел, защото той е страхотен човек, добър човек.



„Когато аз започвах да се състезавам с автомобили, той печелеше титли с Ред Бул. Така аз изживях това с него. Той беше страстен, много стилен с каските си и всичко това. Така че за мен той беше един по-различен пилот в това отношение.



„На №4, за моя четвърти най-любим пилот, аз ще посоча Фернандо (Алонсо). Отново един пилот, когото аз гледах докато растях. Докоснах се до него в първите ми години в Макларън, когато той все още караше за отбора.



„Той е страхотна личност, приятен човек, някого, с когото се разбирам, просто е приятен. Когато смесиш добра личност с добър пилот, аз смятам, че тези четиримата са много добри пилоти“, добави още световният шампион.