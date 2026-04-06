Формула 1 маха хибридите до няколко години?

Според информация на германското списание Auto Motor und Sport производителите на задвижващи системи във Формула 1 натискат за премахване на хибридните системи в следващия цикъл на технически правила, който ще започне най-рано след 2030 година.

Хибридните задвижващи системи се използват от 2014 година насам, а през тази година те претърпяха една еволюция, като вече се разчита в по-голяма степен на електрическата енергия. За момента тя дава 50% от цялата мощност на задвижващата система, въпреки че се очакват промени в това разпределение в най-скоро време заради всички критики към новите правила.

Това са първите промени в задвижващите системи за Маями

Очаква се те да не просъществуват дълго и да се запазят само за предвидените пет години, след което ще бъдат въведени нови задвижващи системи. От Auto Motor und Sport информират, че към днешната дата водещата концепция е тази за завръщане към 2.4-литровите V8 двигатели, каквито бяха използвани между 2006 и 2013.

🚨 | NEW: There’s already discussion around the next F1 engine regulations.



Manufacturers are pushing for a 2.4L turbo V8 running on sustainable fuel.



Unlike the 2006–2013 V8 engines, these would keep turbochargers due to manufacturer's demand.



[#AMuS] pic.twitter.com/9e854JVPcY — Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) April 5, 2026

Сега обаче те няма да бъдат атмосферни, а ще включват и турбо компресор, за да остане технологията във Формула 1 релевантна към това, което виждаме по пътищата. Връщането към тези по-големи двигатели става възможно благодарение на устойчивите горива, които от този сезон са напълно задължителни в световния шампионат.

Снимки: Gettyimages