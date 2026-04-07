Брюж отказа Андерлехт за едно полувреме

  • 7 апр 2026 | 01:34
Брюж продължава гонитбата с Роял Юнион СЖ за титлата в Белгия. Разликата между двата тима е само една точка, след като вчера "синьо-черните" победиха с 4:2 Андерлехт на старта на плейофите в първата шестица и съкратиха изоставането си спрямо действащия шампион.

Отборът на Иван Леко реши всичко в своя полза още до 37-ата минута, когато вече водеше с 3:0. Кириани Сабе откри резултата след четвърт час игра, а голове на Александър Станкович и Христос Цолис съвсем сломиха съпротовата на Андерлехт.

В 55-ата минута Торган Азар намали, а вдобавеното време съперниците си размениха по един гол чрез Михайло Цветкович (Андерлехт) и Ромео Вермон (Брюж).

След това поражение Андерлехт е на дъното в топ 6 с 22 точки. Пред гранда от Брюксел с по 24 пункта са Гент и Мехелен, които направиха 1:1 помежду си.

Жирона се отдалечи от опасната зона

Жирона се отдалечи от опасната зона

  • 7 апр 2026 | 00:22
  • 425
  • 1
Игли Таре коментира бъдещето на Леао и посочи неговия проблем

Игли Таре коментира бъдещето на Леао и посочи неговия проблем

  • 7 апр 2026 | 00:20
  • 505
  • 1
Апоел (Тел Авив) взе важно дерби, но без Краев

Апоел (Тел Авив) взе важно дерби, но без Краев

  • 7 апр 2026 | 00:03
  • 414
  • 0
Край на 65-годишното чакане! Скромният Линкълн Сити ще играе в Чемпиъншип

Край на 65-годишното чакане! Скромният Линкълн Сити ще играе в Чемпиъншип

  • 6 апр 2026 | 23:54
  • 1993
  • 2
Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 7339
  • 423
Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

  • 6 апр 2026 | 23:35
  • 301
  • 0
Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 7339
  • 423
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 9571
  • 8
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 16458
  • 12
Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 10064
  • 10
Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

  • 6 апр 2026 | 21:27
  • 6812
  • 6
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 41850
  • 71