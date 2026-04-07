Брюж отказа Андерлехт за едно полувреме

Брюж продължава гонитбата с Роял Юнион СЖ за титлата в Белгия. Разликата между двата тима е само една точка, след като вчера "синьо-черните" победиха с 4:2 Андерлехт на старта на плейофите в първата шестица и съкратиха изоставането си спрямо действащия шампион.

Отборът на Иван Леко реши всичко в своя полза още до 37-ата минута, когато вече водеше с 3:0. Кириани Сабе откри резултата след четвърт час игра, а голове на Александър Станкович и Христос Цолис съвсем сломиха съпротовата на Андерлехт.

В 55-ата минута Торган Азар намали, а вдобавеното време съперниците си размениха по един гол чрез Михайло Цветкович (Андерлехт) и Ромео Вермон (Брюж).

След това поражение Андерлехт е на дъното в топ 6 с 22 точки. Пред гранда от Брюксел с по 24 пункта са Гент и Мехелен, които направиха 1:1 помежду си.