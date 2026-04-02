Симон Миньоле слага край на кариерата си

Бившият вратар на Ливърпул и белгийския национален отбор Симон Миньоле обяви, че ще сложи край на състезателната си кариера в края на сезона. 38-годишният страж съобщи, че последната среща на актуалния му отбор Брюж – на 24-и май като домакин на Гент, ще бъде и неговото последно участие в професионалния футбол.

"Крайният резултат не е изцяло под мой контрол, но моята ангажираност, воля и решителност ще бъдат там всеки ден до последния ми момент в Брюж. Понякога трябва да напуснеш терена преди той да те е напуснал, каза ветеранът. - Все още ни предстоят 10 важни мача с една ясна цел - да станем шампиони“.

Миньоле се оттегли от националния отбор през 2023-а година, като има 35 мача за националния тич на страната си, участвайки на три световни и две европейски първенства. Също така той е известен и с периода си във Висшата лига, където носеше екипа на Ливърпул в продължение на шест сезона, включващ повече от 200 мача за мърсисайдци. Може да се похвали и с титла от Шампионската лига, макар да беше резерва на Алисон Бекер тогава. През 2019-а година се прибра в Белгия, за да подпише с ФК Брюж, а преди това е носил екипите на Сейнт Трюйден и на Съндърланд.

Белгийските медии също така съобщават, че Миньоле ще започне нова кариера през септември на мениджърска позиция в Белгийската футболна асоциация. Той е завършил Университета в Льовен със специалност управление на футболния бизнес, а също така е специализирал същата наука и в Университета на УЕФА.