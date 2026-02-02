Роял Юнион СЖ удари Брюж в битката за върха

Роял Юнион СЖ се наложи с 1:0 над Брюж в дербито от 23-тия кръг на белгийското първенство. Единственото попадение за домакините от Брюксел отбеляза Адем Зорган в 31-вата минута.

В средата на седмицата и двата тима имаха изпитания в Шампионската лига, като Роял Юнион СЖ спечели с 1:0 срещу Аталанта, а Брюж разгроми с 3:0 Марсилия и се класира за плейофите на т

Домакините бяха по-активни през целия двубой и заслужено стигнаха до успеха. По този начин те събраха 49 точки и оглавяват класирането, следвани от Сент Трюйден с 45 и Брюж с 44.

Андерлехт отстъпи с 0:2 при визитата си на Стандард (Лиеж) и е 4-ти в подреждането. В другите неделни мачове Льовен и Мехелен направиха 2:2, а Генк победи с 2:1 като гост Дендер.

Снимки: Imago