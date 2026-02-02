Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Юпилер Про Лига, Белгия
  3. Роял Юнион СЖ удари Брюж в битката за върха

Роял Юнион СЖ удари Брюж в битката за върха

  • 2 фев 2026 | 02:17
  • 147
  • 0
Роял Юнион СЖ удари Брюж в битката за върха

Роял Юнион СЖ се наложи с 1:0 над Брюж в дербито от 23-тия кръг на белгийското първенство. Единственото попадение за домакините от Брюксел отбеляза Адем Зорган в 31-вата минута.

В средата на седмицата и двата тима имаха изпитания в Шампионската лига, като Роял Юнион СЖ спечели с 1:0 срещу Аталанта, а Брюж разгроми с 3:0 Марсилия и се класира за плейофите на т

Домакините бяха по-активни през целия двубой и заслужено стигнаха до успеха. По този начин те събраха 49 точки и оглавяват класирането, следвани от Сент Трюйден с 45 и Брюж с 44.

Андерлехт отстъпи с 0:2 при визитата си на Стандард (Лиеж) и е 4-ти в подреждането. В другите неделни мачове Льовен и Мехелен направиха 2:2, а Генк победи с 2:1 като гост Дендер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 202
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 228
  • 0
Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

  • 2 фев 2026 | 01:06
  • 823
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 629
  • 0
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

  • 2 фев 2026 | 00:20
  • 745
  • 1
В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

  • 1 фев 2026 | 23:58
  • 1124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 45519
  • 277
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 5142
  • 4
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 46732
  • 383
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 36568
  • 72
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 23341
  • 107
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 7267
  • 1