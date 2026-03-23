Лидерите в Белгия завършиха редовния сезон с победи

Вчера се изиграха мачовете от последния 30-и кръг в редовния сезон на белгийската Юпилер Про Лига. Преди плейофите лидер в класирането е Роял Юнион СЖ, който спечели с 3:1 гостуването си на приятната изненада Сент Трюйден и има аванс от 3 точки пред основния си конкурент за титлата Брюж.

На своя "Ян Брейдел" Брюж също нямаше проблеми и срази Мехелен с 4:1. Още до почивката "синьо-черените" вкараха три безответни гола чрез Николо Тресолди и Кириани Сабе (2). Бенито Раман върна едно попадение в 55-ата минута, но в 71-вата Брендън Мехеле сложи точка на спора.

Андерлехт се провали в домакинството си на Серкъл Брюж, но остана в първата шестица и ще играе в плейофната група, която ще опедели шампиона. Тимът от Брюксел загуби с 2:3 и е без победа в последните три кръга.

В топ 6 влезе и Гент, който спечели с 3:1 гостуването си на Дендер. В същото време, Генк си спретна голова фиеста с Ла Лувиер, завършила 5:5. По този начин Генк остана на две точки зад шестия Андерлехт.

Бившият отбор на Росен Божинов Роял Антверп загуби с 0:1 от Льовен и завърши редовния сезон на 10-а позиция. Зюлте Варегем пък надви със същия резултат Шарлероа и се изкачи на 13-о място.

Стандард (Лиеж) и Вестерло направиха нулево равенство, което ги остави в средата на таблицата.