Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

Старши треньорът на шампиона Зенит (Казан) Алексей Вербов сподели впечатленията си след домакинската победа над Локомотив (Новосибирск) с 3:1 във втория мач от полуфиналната серия в Суперлигата на Русия, с която резултатът бе изравнен на 1-1 победи.

„Казват, че на Казан му е неудобно да играе срещу Локомотив. Не е в това въпросът. Просто нивото на отбора им е изключително високо. Още след мача ни през първия полусезон казах, че те са претендент №1 за златото. И до днес оставам на това мнение. Момчетата са истински герои, че успяха да обърнат мача днес. От другата страна също има герои. Качеството на играта е на някакво нереално ниво“, заяви Алексей Вербов.

„За нас достигането до полуфинал, дори до финал, е нещо обичайно, защото целта ни е само първото място. Свикнали сме всички с това. Но ние, за разлика от журналисти и специалисти, разбираме кой стои срещу нас. Там наистина има суперотбор, който се чувства свободен, защото след няколко години отново е в топ 4. Те играят срещу определен фаворит, но усещаме, че не само не се страхуват от нас, а дори ни очакват с нетърпение. Видяхте сервисите им. Скоростта беше зашеметяваща. И това с топки, които са по-бавни от „Микаса“. А как ли ще лети с тях? Новите правила за докосване на тавана ще са от полза“, коментира треньорът.

„Емоциите, разбира се, са невероятни. Заради такива моменти живееш и работиш. Приятно е да победиш отбор, който е просто „уау“! В първия мач от 6-те им аса 4 бяха предотвратими. Днес обаче всичките 11 бяха заслуга на Новосибирск. Беше невъзможно да се посрещнат. Спечелихме третия гейм с 19% посрещане срещу 70% за Локомотив, но някак успяхме да задържим атаката. Това е просто стискане на зъби, вътрешен характер и осъзнаване накъде отиваме. Разбирам, че там ни чака истински ад. Сега трябва да превключим, да си починем, защото в тези два мача изразходвахме огромно количество сили“, добави той.

Запитан за по-ниската ефективност на Михаил Лабински (41% в атака в първия мач и 30% във втория), Вербов отговори:

„Срещу Миша играе Мони Николов. Ако говорим за разпределители, ясно е, че имаме Майка Кристенсън, но Николов вече е в топ 5 в света. Това е само по отношение на вдигането. На блокада Николов е един от най-силните блокировачи в света във втора зона. Това е обективната реалност. Освен това е и един от най-силните изпълнители на сервис в света. Той е суперпластичен, като котка, защитава се навсякъде, чете играта. Това явно му е вродено и гените са предадени от баща му. Той издига отбора до някакви нереални висоти. Миша устоя, но когато срещу теб са Лизик, Куркаев и Мони, не всеки може дори да прехвърли топката, да не говорим за високи проценти.“

На въпрос дали загубата в първия мач е оказала психологически натиск, треньорът отговори:

„Напротив, опитахме се да се абстрахираме от това, да се почувстваме като Новосибирск: „Момчета, те ни побеждават. Нека не се стремим към победата, а просто да играем волейбол“. Да се концентрираме върху играта, а не върху победата. Най-важното е във всеки мач да се раздаваш на 100 процента. Дай Боже и занапред да има мачове на такова ниво, а по-силният да победи“, завърши Вербов, цитиран от кореспондент на „БО Спорт“.

Третият мач от серията ще се играе в Новосибирск на 10 април от 15:00 часа московско време.

