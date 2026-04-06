Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Треньорът на шампионите: Локомотив е основният претендент за златото! Мони Николов издига отбора до нереални висоти

  • 6 апр 2026 | 17:02
  • 1078
  • 0

Старши треньорът на шампиона Зенит (Казан) Алексей Вербов сподели впечатленията си след домакинската победа над Локомотив (Новосибирск) с 3:1 във втория мач от полуфиналната серия в Суперлигата на Русия, с която резултатът бе изравнен на 1-1 победи.

„Казват, че на Казан му е неудобно да играе срещу Локомотив. Не е в това въпросът. Просто нивото на отбора им е изключително високо. Още след мача ни през първия полусезон казах, че те са претендент №1 за златото. И до днес оставам на това мнение. Момчетата са истински герои, че успяха да обърнат мача днес. От другата страна също има герои. Качеството на играта е на някакво нереално ниво“, заяви Алексей Вербов.

„За нас достигането до полуфинал, дори до финал, е нещо обичайно, защото целта ни е само първото място. Свикнали сме всички с това. Но ние, за разлика от журналисти и специалисти, разбираме кой стои срещу нас. Там наистина има суперотбор, който се чувства свободен, защото след няколко години отново е в топ 4. Те играят срещу определен фаворит, но усещаме, че не само не се страхуват от нас, а дори ни очакват с нетърпение. Видяхте сервисите им. Скоростта беше зашеметяваща. И това с топки, които са по-бавни от „Микаса“. А как ли ще лети с тях? Новите правила за докосване на тавана ще са от полза“, коментира треньорът.

Мони Николов и Локомотив се “биха” до последно, но загубиха полуфинал №2 от Зенит
„Емоциите, разбира се, са невероятни. Заради такива моменти живееш и работиш. Приятно е да победиш отбор, който е просто „уау“! В първия мач от 6-те им аса 4 бяха предотвратими. Днес обаче всичките 11 бяха заслуга на Новосибирск. Беше невъзможно да се посрещнат. Спечелихме третия гейм с 19% посрещане срещу 70% за Локомотив, но някак успяхме да задържим атаката. Това е просто стискане на зъби, вътрешен характер и осъзнаване накъде отиваме. Разбирам, че там ни чака истински ад. Сега трябва да превключим, да си починем, защото в тези два мача изразходвахме огромно количество сили“, добави той.

Запитан за по-ниската ефективност на Михаил Лабински (41% в атака в първия мач и 30% във втория), Вербов отговори:

„Срещу Миша играе Мони Николов. Ако говорим за разпределители, ясно е, че имаме Майка Кристенсън, но Николов вече е в топ 5 в света. Това е само по отношение на вдигането. На блокада Николов е един от най-силните блокировачи в света във втора зона. Това е обективната реалност. Освен това е и един от най-силните изпълнители на сервис в света. Той е суперпластичен, като котка, защитава се навсякъде, чете играта. Това явно му е вродено и гените са предадени от баща му. Той издига отбора до някакви нереални висоти. Миша устоя, но когато срещу теб са Лизик, Куркаев и Мони, не всеки може дори да прехвърли топката, да не говорим за високи проценти.“

Пламен Константинов: Който има по хладна глава, на него ще му се отдаде да продължи напред
На въпрос дали загубата в първия мач е оказала психологически натиск, треньорът отговори:

Фантастичен Мони Николов и Локомотив повалиха шампиона Зенит в първия полуфинал
„Напротив, опитахме се да се абстрахираме от това, да се почувстваме като Новосибирск: „Момчета, те ни побеждават. Нека не се стремим към победата, а просто да играем волейбол“. Да се концентрираме върху играта, а не върху победата. Най-важното е във всеки мач да се раздаваш на 100 процента. Дай Боже и занапред да има мачове на такова ниво, а по-силният да победи“, завърши Вербов, цитиран от кореспондент на „БО Спорт“.

Третият мач от серията ще се играе в Новосибирск на 10 април от 15:00 часа московско време.

В Русия написаха песен за Мони Николов
Следвай ни:

Още от Волейбол

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1657
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1530
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3924
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 42241
  • 25
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1278
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2601
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

Септември (Сф) 0:0 Ботев (Вр), приятно време, но голове няма

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 2376
  • 5
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 1702
  • 0
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 5885
  • 5
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 18885
  • 40
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 17655
  • 28
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 6347
  • 6