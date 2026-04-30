Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
Марица (Пловдив) се раздели и с помощник треньора си

  • 30 апр 2026 | 20:57
Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) и помощник-треньорът Владан Шараба се разделят след края на сезона.

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Сръбският специалист бе част от щаба на Ахметджан Ершимшек в последните две години, в които "жълто-сините" спечелиха две поредни титли в женската Демакс лига и два пъти триумфираха с Купата на България.

Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет
Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

Освен това, през миналия сезон Марица за първи път в историята на клуба излезе от групите на Шампионската лига, след като завърши на трето място в своята група в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир и така стигна до четвъртфинал в надпреварата за Купата на CEV.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Владан Шараба за неговата работа в клуба и му пожелава много бъдещи успехи.

Още от Волейбол

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

  • 30 апр 2026 | 13:31
  • 1358
  • 2
Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

  • 30 апр 2026 | 12:18
  • 731
  • 0
Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

  • 29 апр 2026 | 22:07
  • 2271
  • 3
Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

  • 29 апр 2026 | 22:00
  • 2105
  • 0
Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

  • 29 апр 2026 | 21:44
  • 4805
  • 1
Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

  • 29 апр 2026 | 21:28
  • 2044
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 12971
  • 46
Везенков и Олимпиакос започнаха сблъсък №2 с Монако

Везенков и Олимпиакос започнаха сблъсък №2 с Монако

  • 30 апр 2026 | 21:01
  • 1417
  • 0
Съставите на Брага и Фрайбург

Съставите на Брага и Фрайбург

  • 30 апр 2026 | 20:55
  • 196
  • 1
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 2631
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 21706
  • 63
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 6943
  • 0