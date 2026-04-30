Марица (Пловдив) се раздели и с помощник треньора си

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) и помощник-треньорът Владан Шараба се разделят след края на сезона.

Сръбският специалист бе част от щаба на Ахметджан Ершимшек в последните две години, в които "жълто-сините" спечелиха две поредни титли в женската Демакс лига и два пъти триумфираха с Купата на България.

Освен това, през миналия сезон Марица за първи път в историята на клуба излезе от групите на Шампионската лига, след като завърши на трето място в своята група в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир и така стигна до четвъртфинал в надпреварата за Купата на CEV.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Владан Шараба за неговата работа в клуба и му пожелава много бъдещи успехи.