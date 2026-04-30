  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясни са всички финалисти за държавното първенство за юноши U20

Ясни са всички финалисти за държавното първенство за юноши U20

  • 30 апр 2026 | 22:30
Ясни са всички финалисти за държавното първенство за юноши U20

Вече са ясни всички отбори, които достигнаха до финалите в държавното първенство по волейбол за юноши до 20 години. В спора за титлата за тази възраст участват осем отбора. Първите четири бяха излъчени с директни квоти от предварителната фаза на шампионата. Това са столичните ЦСКА, Левски и Славия от Група А и Добруджа 07 (Добрич) от Група Д.

Следващите четири бяха излъчени от квалификации. Последните два допълнителни турнира от квалификационния етап се състояха в Разлог и Кранево. Участваха осем отбора, които бяха разделени в две групи по четири. Първите два от всеки поток се класираха за финалите на държавното първенство. Това са Пирин (Разлог), ВАСК, СУ и Раковски 1964 (Севлиево) който е дебютант на финалите.

Група Л се проведе в зала "Септември" в Разлог. Получиха се здрави битки, но все пак на свой терен домакините показаха най-доброто и зарадваха своите привърженици. Пирин спечели надпреварата с 3 победи и 8 точки. Тимът на ВАСК завърши на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Трети се нареди съставът на Люлин с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. А четворката се оформи от Спартак (Варна) без успех и с 1 спечелена точка.

Група М се проведе в КК "Аквалайф" в Кранево. Волейболистите на СУ се откроиха над съперниците и спечелиха турнира с 3 чисти успеха и 9 точки. Тимът на Раковски 1964 бе приятната изненада, като пребори конкуренцията и завърши на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. По този начин севлиеци се класират за първи път в своята история на финали в държавното първенство. Трети се нареди Дея спорт (Бургас) с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. Домакините от Черно море (Варна) оформиха четворката без успех.

Спорът за титлата е насрочен за 6-10 май, като домакинът ще бъде оповестен допълнително.

Още от Волейбол

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

  • 30 апр 2026 | 13:31
  • 1505
  • 3
Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

  • 30 апр 2026 | 12:18
  • 770
  • 0
Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

  • 29 апр 2026 | 22:07
  • 2326
  • 3
Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

  • 29 апр 2026 | 22:00
  • 2125
  • 0
Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

  • 29 апр 2026 | 21:44
  • 4846
  • 1
Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

  • 29 апр 2026 | 21:28
  • 2059
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 25477
  • 118
Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

  • 30 апр 2026 | 22:20
  • 7784
  • 3
Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

  • 30 апр 2026 | 22:27
  • 2001
  • 5
Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

  • 30 апр 2026 | 22:00
  • 2110
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 4886
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 23481
  • 67