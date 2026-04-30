Ясни са всички финалисти за държавното първенство за юноши U20

Вече са ясни всички отбори, които достигнаха до финалите в държавното първенство по волейбол за юноши до 20 години. В спора за титлата за тази възраст участват осем отбора. Първите четири бяха излъчени с директни квоти от предварителната фаза на шампионата. Това са столичните ЦСКА, Левски и Славия от Група А и Добруджа 07 (Добрич) от Група Д.

Следващите четири бяха излъчени от квалификации. Последните два допълнителни турнира от квалификационния етап се състояха в Разлог и Кранево. Участваха осем отбора, които бяха разделени в две групи по четири. Първите два от всеки поток се класираха за финалите на държавното първенство. Това са Пирин (Разлог), ВАСК, СУ и Раковски 1964 (Севлиево) който е дебютант на финалите.

Група Л се проведе в зала "Септември" в Разлог. Получиха се здрави битки, но все пак на свой терен домакините показаха най-доброто и зарадваха своите привърженици. Пирин спечели надпреварата с 3 победи и 8 точки. Тимът на ВАСК завърши на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Трети се нареди съставът на Люлин с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. А четворката се оформи от Спартак (Варна) без успех и с 1 спечелена точка.

Група М се проведе в КК "Аквалайф" в Кранево. Волейболистите на СУ се откроиха над съперниците и спечелиха турнира с 3 чисти успеха и 9 точки. Тимът на Раковски 1964 бе приятната изненада, като пребори конкуренцията и завърши на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. По този начин севлиеци се класират за първи път в своята история на финали в държавното първенство. Трети се нареди Дея спорт (Бургас) с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. Домакините от Черно море (Варна) оформиха четворката без успех.

Спорът за титлата е насрочен за 6-10 май, като домакинът ще бъде оповестен допълнително.