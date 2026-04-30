Пламен Константинов: Нямаше как да не спечелим

Българският старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов сподели впечатленията си от победата над Зенит (Санкт Петербург) с 3:0 гейма, след която отборът му изравни резултата в серията за бронзовите медали в руската Суперлига на 2-2.

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

"Не можеше да не играем и да не спечелим последния си домакински мач за сезона. Трябваше да благодарим на зрителите за подкрепата, която получавахме през целия сезон. Огромни благодарности на нашите фенове! Те определено са най-добрите в страната. Нашите трибуни са пример за маркетинг и популяризиране на волейбола като цяло. Не винаги печелим у дома, но нашите фенове определено са шампиони. Така че, благодаря на нашите фенове за тази невероятна подкрепа."

"Те ни дадоха сили да се върнем и да забравим абсолютно катастрофалния трети мач. Момчетата реагираха добре на тази загуба. Проведохме разговори, както индивидуално, така и като отбор."

"В петия мач може да се случи всичко. Мисля, че на този етап от сезона момчетата всъщност предпочитат да играят, отколкото да тренират, защото вече са уморени от трудния тренировъчен процес, но подхождат към мачовете по различен начин. Ето защо мисля, че всъщност е полезно да играят толкова много преди Купата на Русия."

"Най-важното нещо, за което съм щастлив, е, че не се предадохме. Всичките ни плейофни серии бяха трудни. Пълен брой мачове. Повечето от тях бяха трудни, с изключение на два мача, в които не показахме нашата си игра. Във всички останали се справихме добре и се борихме. Мисля, че заслужавахме да играем пети мач и тогава нека по-добрият отбор спечели, с волейболни аргументи."

"Нашият спорт е твърде отборно ориентиран, така че никога не отделям определени играчи. Това е работа на журналистите и феновете, не на мен. Моята работа е да накарам машината да работи. И тя проработи", завърши Константинов.

Решителният пети мач от серията ще се проведе в събота (2 май) от 19,00 часа българско време в Санкт Петербург.