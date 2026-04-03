В Русия написаха песен за Мони Николов

Световният вицешампион с България Симеон Николов, който днес ще играе със своя Локомотив (Новосибирск) в първия полуфинал в Суперлигата на Русия срещу шампиона Зенит в Казан в 19:00 часа, вече се радва на песен написана за него.

19-годишният разпределител, който е и волейболист №6 в света за 2025 година и спортист №6 на България за 2025 година, е героят песента на руски език “Мони, Мони, болгарин мой!”

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) на полуфинал в Русия

В Новосибирск Мони Николов се радва на огромна подкрепа от феновете, които не крият, че искат той да остане в тима на Локомотив и през следващия сезон, въпреки че най-вероятно той ще продължи кариерата си в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), където ще играе заедно с брат си Александър Николов.