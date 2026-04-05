Мони Николов и Локомотив се “биха” до последно, но загубиха полуфинал №2 от Зенит

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) играха много равностойно, “биха” се до последно, но отстъпиха на шампиона Зенит в Казан с 1:3 (18:25, 25:18, 22:25, 25:27) във втората полуфинална среща в Суперлигата на Русия.

Така резултатът в серията е 1-1 победи.

Серията продължава на 10 и 12 април в Новосибирск с полуфинала №3 и №4.

Играе се до 3 победи от 5 мача.

Симеон Николов игра силно в двубоя и записа 4 точки (2 аса, 2 блока) и получи оценка 6.6 за играта си.

