Скандал в Русия! Изгониха фенове за детски плакат с Мони Николов заради "политически" цветове

В социалните мрежи се разпространи видео, на което семейство фенове на Локомотив (Новосибирск) е забранено да присъства на 4-ия мач от серията за бронзовите медали в руската Суперлига срещу Зенит (Санкт Петербург) във вторник заради жълто-синя топка "Микаса" на плаката.

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Интересното е, че на детския плакат въпросната топка е в ръцете на световния вицешампион с България и разпределител на тима Симеон Николов. Стюардите забелязали прилика между цветовете на топката и украинското знаме. За да влезе в мача, бащата трябвало да зачерни топката на плаката на дъщеря си с черен маркер.

Пламен Константинов: Нямаше как да не спечелим

От Локомотив вече публикува официален коментар по тази ситуация:

"При домакинските мачове Локомотив ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития. Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма. От името на Локомотив, поднасяме искрените си извинения на феновете, засегнати от тази ситуация. Дълбоко ценим креативността на нашите фенове и подкрепяме вашите ярки плакати и инициативи. Всеки от вас е важна част от отбора и нашият седми играч на леда. Клубът ще се свърже и със семейството, чиято креативност беше засегната от този инцидент", се казва в изявление на клуба.