Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Скандал в Русия! Изгониха фенове за детски плакат с Мони Николов заради "политически" цветове

Скандал в Русия! Изгониха фенове за детски плакат с Мони Николов заради "политически" цветове

  • 30 апр 2026 | 21:29
Скандал в Русия! Изгониха фенове за детски плакат с Мони Николов заради "политически" цветове

В социалните мрежи се разпространи видео, на което семейство фенове на Локомотив (Новосибирск) е забранено да присъства на 4-ия мач от серията за бронзовите медали в руската Суперлига срещу Зенит (Санкт Петербург) във вторник заради жълто-синя топка "Микаса" на плаката.

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)
Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Интересното е, че на детския плакат въпросната топка е в ръцете на световния вицешампион с България и разпределител на тима Симеон Николов. Стюардите забелязали прилика между цветовете на топката и украинското знаме. За да влезе в мача, бащата трябвало да зачерни топката на плаката на дъщеря си с черен маркер.

Пламен Константинов: Нямаше как да не спечелим
Пламен Константинов: Нямаше как да не спечелим

От Локомотив вече публикува официален коментар по тази ситуация:

"При домакинските мачове Локомотив ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития.

Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма.

От името на Локомотив, поднасяме искрените си извинения на феновете, засегнати от тази ситуация. Дълбоко ценим креативността на нашите фенове и подкрепяме вашите ярки плакати и инициативи. Всеки от вас е важна част от отбора и нашият седми играч на леда. Клубът ще се свърже и със семейството, чиято креативност беше засегната от този инцидент", се казва в изявление на клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

  • 30 апр 2026 | 13:31
  • 1502
  • 3
Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

Шампионките от Марица бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

  • 30 апр 2026 | 12:18
  • 769
  • 0
Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

Николай Желязков: Днес не изиграхме силен мач, но продължаваме да се готвим за срещата в събота

  • 29 апр 2026 | 22:07
  • 2326
  • 3
Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

Героят Стоян Димитров: Винаги трябва да съм готов!

  • 29 апр 2026 | 22:00
  • 2123
  • 0
Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

Страхотен Алекс Грозданов! Богданка обърна Заверче във финал №2

  • 29 апр 2026 | 21:44
  • 4845
  • 1
Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

Иван Станев: Изиграхме правилно и по-хитро двубоя

  • 29 апр 2026 | 21:28
  • 2058
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 25409
  • 118
Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

  • 30 апр 2026 | 22:20
  • 7730
  • 3
Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

  • 30 апр 2026 | 22:27
  • 1973
  • 5
Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

  • 30 апр 2026 | 22:00
  • 2093
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 4868
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 23466
  • 67